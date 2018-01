Dolor por Jerez

Como es habitual entramos en 2018 con presupuestos municipales prorrogados. Todos deseamos que nuestra ciudad avance y vaya saliendo del lastre financiero y de inacción al que se nos somete desde hace años, no quiero pensar que haya alguna o alguno que por hacer daño a sus adversarios lo haga sobre los intereses de toda la Ciudad. La alcaldesa anunciaba el 21 de diciembre como fecha para contar con presupuestos, es preocupante que aun hoy no haya ningún dato que nos indique que se estén dando los necesarios pasos, tanto por el gobierno como por la oposición, para hacer posible que nuestras cuentas públicas nazcan con el tiempo suficiente. El año pasado, por dimes y diretes, hasta junio no contamos con presupuesto y el ritmo de ejecución no ha sido suficiente para convertir en realidades los 13 millones previstos en inversiones.

Sin olvidar, para no ser injustos, que en 2017 fue la primera vez desde 2014 que se aprobaban unos presupuestos municipales dentro del propio ejercicio afectado y con un nivel de consenso, todos menos el PP, desconocido en la ciudad. Sin olvidar que el incremento de ingresos, en IAE, que exigía el plan de ajuste del PP tuvo que ser aprobado por todos los demás para hacer posible ese presupuesto.

Percibo que en vez de esfuerzo político para dotarnos, a pesar del corsé del plan de ajuste, de medios para iniciativas urbanísticas, de movilidad, de mejora de servicios, servicios sociales, nos enfrentamos a toda una sinfonía de declaraciones que buscan el titular en estrategias electorales permanentes y suicidas para la ciudad. Nos puede doler la ciudad de muchas formas, algunos preferimos los dolores de parto que anuncian acuerdo y esperanza para la ciudad, otras parece que juegan al dolor del familiar, siempre ausente, que solo viene a visitar al enfermo esperando cosechar injustamente su herencia.