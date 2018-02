No por Email...

Asistimos al cruce de "grandes ideas", lo mismo no hemos salido del carnaval o es la letra de la eterna chirigota electoral. Si hablamos de empleo y servicios públicos esta ciudad hace tiempo que no está para charangas ni ocurrencias. Al parecer el gobierno municipal ha decidido funcionarizar a gran parte de la plantilla del Ayuntamiento. No se puede discutir que poner orden, definir funciones, concretar requisitos para el desempeño estable de los puestos de trabajo es una necesidad. Es indiscutible que con una tasa de paro del 34% dotar de estabilidad a una plantilla de 1700 puestos no puede ser un problema secundario, ni es razonable que el 57% de esa plantilla tenga un empleo inestable o que el 70% sea laboral.

Es aconsejable que esta difícil tarea se inicie, discretos y rigurosos, tejiendo complicidades ciudadanas, políticas y sobretodo sindicales. No es sensato usar los titulares de prensa o el envío de correos electrónicos que crean "terror" en una plantilla ya escaldada con el brutal ERE del PP. De lo contrario la "ocurrencia" falta a los principios que deben regir cualquier propuesta de negociación, "lealtad, transparencia y buena fe", y puede estar condenada al fracaso.

Pero las "grandes ideas" insuperables están siendo las del PP: el anterior gobierno del PP realizó un ERE por la estabilidad y la definición de plantillas, lástima que el resultado fuera la expulsión de sus empleos de centenares de personas. Lo de la arbitrariedad e improcedencia fueron ocurrencias de Jueces y Sindicatos y lo de que los empleados municipales eran "vagos y quejicas" una broma del Señor Saldaña. Ahora, para colmo de cinismo, les ilumina la razón jurídica, acusa al Gobierno Municipal de fraude legal, entonces, para aquella chapuza jurídica, tuvieron que contratar a una consultora externa.