"Esta derrota es un varapalo, está más complicado pero sigue siendo posible"

La derrota del Jerez Industrial en Villamartín ante un rival directo y los triunfos también del Bazán y Ubrique dejan al equipo blanquiazul en la séptima plaza de nuevo a cuatro puntos de la cuarta plaza a falta de siete jornadas. Juan Luis Aguilocho, técnico de los industrialistas, analiza el partido disputado en el Jesús Ruiz Martínez 'Soleao' y piensa ya en el del próximo domingo (17:30) contra la Juventud Sanluqueña, colista de la clasificación.

-¿Qué análisis puede hacer de la dura derrota sufrida en Villamartín?

-Es verdad que teníamos una necesidad imperiosa de puntuar aquí, y a ser posible de tres. En la primera mitad el equipo ha estado ordenado, en el minuto 10 habíamos lanzado cinco córners, hemos tenido tres ocasiones y hasta una cuarta claras, el portero de ellos ha estado muy muy acertado, no han entrado y, bueno, muy cerca de la finalización de la primera mitad, en el primer córner o segundo que lanzaban, aciertan. El jugador supera su marca, están más acertados y un remate inapelable para irnos al descanso con un marcador adverso y complicado. Ya sabemos que en estos campos cuando se te adelantan luego es difícil porque son equipos con mucho oficio y saben parar el partido.

-¿Qué le dice a sus jugadores al descanso?

-Pues que estaba convencido de que si seguíamos igual podíamos remontar el partido, aunque había que tener mucho cuidado en hacer faltas innecesarias y cosas que no nos interesaran porque son expertos en que no ocurra nada. Hemos tenido fases con acercamientos pero creo que no hemos sabido interpretar lo que debíamos hacer. Conforme iban pasando los minutos hemos tenido más precipitación. De últimas, decidimos jugar con dos puntas y después con línea de tres debido a las urgencias. Ellos se dedicaron a defender, a perder tiempo e incluso renunciando al ataque. Han ganado y no queda otra que levantar a los jugadores, lo han dado todo, están comprometidos y aprovecho para felicitarlos igualmente porque se ha perdido pero han puesto todas las ganas del mundo. A pensar ya en el próximo.

-El Villamartín se lleva los tres puntos con un remate...

-Sí, creo que era el único córner en la primera mitad, quizá el segundo, primera llegada y primer gol.

-Se puede decir que las diferencias han estado en las áreas.

-Sí, esto es fútbol. De la mismísima escuadra el portero saca una a Rober, Selu ha tenido un par de ellas, y después ha habido otras dos en las que la finalización ha sido buena pero el portero ha tenido su día. No queda otra que seguir trabajando.

-Mentalmente, ¿cree que esta derrota puede hacerle daño al equipo teniendo en cuenta que de nuevo hay tres equipos con cuatro puntos de distancia?

-Qué duda cabe que es un varapalo, pero es parte de mi trabajo y soy responsable de esto; ahora, más responsable que nunca porque no se ha ganado. Ya me encargaré de que estén al doscientos por cien el próximo domingo. Son jugadores preparados y mentalmente fuertes para afrontar el próximo partido con más ganas si cabe.

-El objetivo de la fase de ascenso está más complicado, una jornada menos y tienen que fallar tres equipos...

-Sin duda, se nos pone más complicado, pero alcanzable mientras las matemáticas digan que se puede. Puede pasar aún cualquier cosa. Vamos a pensar en que se puede y vamos a trabajar al máximo para conseguirlo.