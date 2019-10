Álvaro Ordóñez volverá a representar a España en el Mundial de Tarragona

Álvaro Ordóñez González vuelve a dar que hablar. El deportista jerezano ha sido seleccionado nuevamente para representar a España en el Mundial de Fisicoculturismo, que tendrá lugar entre los días 6 y 8 del próximo mes de diciembre en Tarragona.

Ordóñez, plata en el pasado Campeonato de Europa, bronce en el Mundial y campeón de España en Pola de Siero, ha superado en la mañana de este domingo la preselección, en la modalidad de Classic Bodybuilding Máster Talla Única (40/44 años) en Alcalá de Henares (Madrid) en un test de gran nivel y con alto grado de exigencia.

El fisicoculturista acudirá el próximo mes de noviembre al Campeonato de España que se disputará en Estepona los días 9 y 10 de noviembre con la Comunidad de Madrid para ultimar su preparación de cara a la cita mundialista e intentará revalidar el título que logró el pasado en Pola de Siero (Asturias). En la localidad de la Costa del Sol coincidirá con otros dos deportistas jerezanos que representarán en este caso a Baleares, Nene Silva y Lucía Sánchez.

Ordóñez, tras conquistar la medalla de bronce en el Mundial, se tomó un respiro y tenía previsto no competir en un tiempo porque "este deporte es muy exigente a todos los niveles y hay que realizar muchos sacrificios pero, luego, tira. Me he animado y aquí estoy otra vez. Ojalá me salgan las cosas igual de bien que en las anteriores citas. Por intentarlo no va a quedar".