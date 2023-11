El Ayuntamiento de Jerez argumenta por qué no cede Chapín al Jerez Industrial

El Ayuntamiento de Jerez ha contestado al Jerez Industrial tras el comunicado que ha emitido este martes la entidad blanquiazul en la que acusaba al Área de Deportes de desigualdad de trato con otros clubes de la ciudad por no permitirle jugar este domingo en Chapín el partido que tiene que afrontar contra el Racing Club Portuense.

Desde el Área de Deportes que dirige el delegado José Angel Aparicio han dado las explicaciones oportunas. El propio concejal ha mantenido una conversación con el presidente industrialista, Manuel Queijo, al que le ha expuesto los motivos. El argumento que traslada Deportes es la imposibilidad de que se disputen en Chapín dos partidos el mismo día, ya que el césped no está aún al cien por cien tras el período de resiembra que ha tenido el campo.

"No hay ningún trato discriminatorio, simplemente tanto la empresa que mantiene el césped como nuestros técnicos de Medio Ambiente desaconsejan que haya dos partidos el mismo día", apuntan desde la delegación de Deportes, que ofreció al Jerez Industrial la posibilidad de jugar el sábado, pero el Portuense no aceptó adelantar el partido. "El césped todavía no está al cien por cien, de hecho la pasada semana el Xerez DFC no pudo entrenar en Chapín y esta semana tampoco lo hace el Xerez CD", apuntan desde la delegación.

Desde Deportes se recuerda también que el Jerez Industrial está entrenando dos días a la semana en el Anexo de Chapín mientras dura la resiembra del Pedro Garrido y también que viene utilizando durante la temporada un día a la semana el Pepe Ravelo y otro día el campo de la avenida de Blas Infante.

Igualmente, Deportes ha ofrecido al club industrialista Chapín para el partido de ida de la Copa de Andalucía que tiene que disputar el próximo miércoles contra la UD Roteña, solicitándole que pase el partido al día 7 u 8, ya que el 6 el Xerez DFC recibe al Cartaya.