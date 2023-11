Mayúsculo enfado del Jerez Industrial con el Ayuntamiento de Jerez

"Estimados aficionados y seguidores del Jerez Industrial CF,

Nos dirigimos a ustedes en esta ocasión para expresar nuestra profunda disconformidad con las recientes decisiones tomadas por el Ayuntamiento de Jerez. Parece que nuestras autoridades municipales no están considerando de manera justa y equitativa los intereses de nuestro club.

En primer lugar, queremos manifestar nuestra decepción por la negativa del Ayuntamiento de permitirnos utilizar las instalaciones del Estadio de Chapín el próximo 3 de diciembre para nuestro partido contra el Racing Club Portuense, un equipo que ocupa la tercera posición en la tabla de Primera Andaluza, tras el nuestro que ocupa la primera posición, dato que aporta mayor relevancia al partido y por el que se espera una gran afluencia de público. A pesar de los intentos de nuestro club de adelantarlo al sábado 2 de diciembre, no hemos conseguido cambiarlo de fecha por la negativa del rival ya que no dispone de efectivos para ese día, incluso hemos intentado cambiar el orden de los partidos para disputar la ida en El Puerto de Santa María y jugar como locales en la vuelta, propuesta no aceptada por el rival. Esta decisión no solo afecta nuestro desempeño deportivo, sino también nuestras finanzas, ya que debemos buscar un campo de césped artificial diferente al nuestro digno de albergar a un millar de personas con las suficientes garantías de seguridad y acomodo, o movilizar a nuestra afición a un campo lejano.

Además, no entendemos por qué el Ayuntamiento de Jerez se muestra reacio a permitir la celebración de dos partidos en el mismo día. En el pasado, durante la resiembra del Estadio de Chapín, se han programado con éxito dos partidos en el Estadio Pedro S. Garrido en una misma fecha, uno por la mañana y otro por la tarde. Por lo tanto, no encontramos justificación para esta negativa.

Resulta evidente la distinción que estamos sufriendo como club en comparación con otros equipos de nuestra ciudad que sí tienen la posibilidad de jugar en el Estadio de Chapín. Estas acciones del gobierno municipal contradicen las promesas previas a las elecciones municipales realizadas en una reunión que nuestra directiva mantuvo con Doña María José García Pelayo y Don Rafael Mateos de tratar de manera igualitaria a todos los clubes de Jerez y en donde entre otras cosas se nos garantizó la celebración de los partidos en Chapín durante la resiembra del Pedro Garrido.

En conclusión, queremos hacer una llamada a las autoridades del Ayuntamiento de Jerez para que reconsideren su postura y nos brinden la oportunidad de jugar en un estadio digno de nuestra entidad. Exigimos igualdad de trato para nuestro club y que se respeten nuestros derechos como equipo histórico y jerezano.

Agradecemos el apoyo incondicional de nuestra afición y les instamos a mantenerse informados sobre los próximos acontecimientos. Juntos, podremos superar este obstáculo y seguir adelante en nuestra búsqueda de la gloria deportiva".