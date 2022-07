Bruno Hortelano se queda en Jerez a 17 centésimas de la mínima para el Europeo

El atleta español Bruno Hortelano se ha quedado a 17 centésimas de lograr la mínima en los 400 metros para el Europeo de Munich durante el Campeonato de Andalucía de Atletismo que se ha celebrado este sábado en el Estadio Municipal de Chapín.

El plusmarquista nacional ha participado en la primera carrera de 400 metros en la que había un nivel altísimo, ya que también han tomado parte de la misma David Fradera, cuarto en el Campeonato de España celebrado en Nerja hace unas semanas, Pau Fradera y Lucas Bua.

Hortelano, que corría por primera vez en Jerez, dominó la carrera de principio a fin, parando el crono en 45.87 y quedándose a escasas 17 centésimas de la mínima del Europeo que se va a celebrar en Munich este próximo mes de agosto.

El campeón de Europa de los 200 metros en 2016 ganaba hace unos días en la Copa de Flandes con un crono de 46.14 que ahora ha superado en Jerez, aunque todavía está lejos del récord que él mismo posee de 44.69 logrado en Moratalaz en 2018.

Tras superar una hernia discal que le impidió disputar la final del pasado Campeonato de España en Nerja después de vencer en su semifinal, Bruno Hortelano llegaba a la remozada pista jerezana en busca una mínima para el Europeo que ya tiene en el bolsillo Óscar Husillos (45.45), actual campeón de España.

Después de recuperar el resuello, el atleta español comentaba que venía a Jerez "a intentar" lograr la mínima para el Europeo, pero sobre todo "a hacer una carrera más y aprovechar el estado de forma, ya que en el 200 no podía competir al tener dolores en la espalda. Me he quedado cerca", afirmaba tras la exigente prueba.

Hortelano confesaba no sentir "dolor, no he notado nada en el 400" tras una carrera que se ha disputado bajo unas condiciones infernales y con 39 grados en la pista. "No estoy acostumbrado a estas temperaturas. En carrera no lo he notado y antes incluso me ha ayudado a calentar mejor, pero al final me ha entrado un mareo impresionante".

Los campeonatos importantes están regresando a Jerez tras la remodelación de la pista, que Hortelano califica como de las mejores de España: "Es muy buena pista, me ha encantado, de hecho es de las pistas que más me han gustado de España", finalizó.