Cae el entrenador del Bollullos

Mario Rodríguez ha presentado su dimisión al frente del Bollullos. El técnico gallego abandona el club onubense al que llegó en la temporada la pasada temporada para sustituir a Manuel Juan Limón. La mala dinámica del equipo condal después de una excelente primera vuelta en la que se codeó con los favoritos ocupando zona de play-off de ascenso ha precipitado los acontecimientos y tanto Rodríguez como José Ramón Fajardo, preparador físico, presentaban este lunes la dimisión tras la goleada recibida en Espiel.

Bajo el mando de Rodríguez, el Bollullos logró holgadamente la permanencia la pasada temporada, en un año que fue de más a menos. Esta campaña, el equipo se ha consolidado en Tercera, iniciando el curso muy fuerte. De hecho, sumó cuatro victorias y cuatro empates en las primeras ocho jornadas de Liga, sufrió su primera derrota en la novena en casa del Córdoba y fue el primer equipo que marcó y superó al Xerez CD.

El Bollullos marchaba tercero en la jornada 15, pero dos derrotas seguidas ante Pozoblanco y Puente Genil provocaron que acabara la primera vuelta fuera del play-off de ascenso. Arrancó la segunda vuelta venciendo al Sevilla C, pero desde entonces sólo ha sumado dos empates en siete jornadas y acumula tres derrotas consecutivas contra Lucena, Gerena y Espeleño.

Tras la goleada en Espiel, el técnico ya apuntaba lo que finalmente ha sucedido: "No hay nada positivo, aquí hay que tomar ciertas medidas y a lo largo de la semana las avanzaremos. Estamos en tierra de nadie, no sabemos si vamos, si venimos, hemos perdido una oportunidad maravillosa y la hemos tirado. Llevamos un punto de 18, es lamentable. La aportación mía es lamentable y yo no me aferro a ningún cargo. Se tomarán medidas. El máximo responsable soy yo y ya sabemos cómo va esto y cuando todo va mal hay que dar un paso al lado".