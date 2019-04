Posteriormente llegó el turno a todas las féminas a partir de cadete y los másters masculinos de todas las categorías. Aquí mandó entre las chicas la cadete Andrea Pascual (CC Puerto Real), demostrando por qué es la actual líder del Open de España. Entre los másters, exhibición del ex campeón del mundo José María Guerrero (Olympica Ccles Club Ciclista), y es que el máster 40 se impuso a todos los rivales de manera abrumadora imponiendo un ritmo imposible de seguir para todos ellos.

Bloc de notas

El Trofeo Carta Puebla de Trebujena, el sábado. El IX Trofeo Carta Puebla de Trebujena, previsto el pasado Jueves Santo y aplazado por las previsiones de lluvia se disputará finalmente este sábado y será la última prueba puntuable del Circuito Provincial de Cádiz BTT Rally 2019 salvo para la categoría de Escuelas, que acabará el 1 de mayo en Guadalcacín. Organizado por la Peña Ciclista Trebujena, se celebrará en el Recinto Ferial a partir de las 16:00 horas en las categorías Sub-23, Sub-23, Máster 30, 40 y 50-60, Júnior, Escuelas, Elite y Cadete, tanto masculino como femenino. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta mañana jueves.

Hoy, presentación del I Short Track de Guadalcacín. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guadalcacín alberga hoy la presentación de la primera edición en toda Andalucía del Short Track BTT, que se celebrará en la entidad local el próximo miércoles día 1 de mayo. La presentación del 'I XCC Short Track Centauro Go Bike by Cadimar' organizada por la Escuela Ciclista Centauro Go Bike, contará con la alcaldesa de Guadalcacín, Nieves Mendoza, y el delegado de Deportes, Salvador Ruiz, junto al representante del club organizador, Jorge López Janeiro.