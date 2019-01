Dani Pedrosa sufre una doble fractura por estrés de la clavícula derecha

Dani Pedrosa se ve obligado a iniciar 2019 con planes muy distintos a los que con gran ilusión había previsto. El piloto español afrontará en los próximos meses un amplio y exigente proceso de recuperación física derivado de la compleja doble fractura por estrés de clavícula derecha que recientemente le ha sido diagnosticada. El tricampeón mundial y Leyenda de MotoGP seguirá una meticulosa planificación médica que incluye intervención quirúrgica reparadora con aporte de injerto constituido por sus propias células madre de médula ósea autóloga, con lo que se persigue la mejor y más efectiva consolidación de la extremidad lesionada.

Para aclarar sus circunstancias, Pedrosa señala que "de forma inesperada he tenido una doble fractura por estrés en la clavícula derecha, simplemente en un gesto de fuerza. A lo largo de los años he tenido varias fracturas en esa zona y la última vez fue en tres partes, dejándola esclerosada. La parte media no tiene suficiente flujo de sangre, creando osteoporosis, por lo que requiere una solución efectiva para regenerar el hueso y lograr la recuperación adecuada. Tras someterme a diversas pruebas y consultas médicas, la recomendación clara es la recuperación total y la salud del hueso".

Muy a su pesar, todo este proceso clínico requiere su tiempo e impedirá que Pedrosa continúe con el programa de test previstos inicialmente para el comienzo de año como piloto probador del equipo KTM. Pese a todo, las primeras pruebas que ya realizó el pasado mes de diciembre en el Circuito de Jerez han servido para que Dani Pedrosa esté ya plenamente implicado en el proyecto de desarrollo de la KTM de MotoGP, al que se siente orgulloso de pertenecer: "Agradezco a KTM la confianza que han depositado en mí y su apoyo para mi plena recuperación. Tenemos mucha ilusión en el trabajo que estamos realizando y es por ello que quiero estar físicamente en las mejores condiciones para la emocionante tarea que hemos emprendido. Para mí, los retos no se detienen".