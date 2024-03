Derbi de ilusiones para el Guadalcacín y de urgencias para el Jerez Industrial

La competición en Primera Andaluza ya ha llegado a su tramo decisivo y todos los equipos pelean por sus objetivos. Restan sólo siete partidos para el final y esta jornada 24ª se presenta interesante para los tres equipos jerezanos de la categoría. Guadalcacín y Jerez Industrial se miden en un derbi con mucho en juego en el Fernández Marchán este domingo (12.00) y el Xerez DFC B recibe en La Granja media hora más tarde (12:30) al Puerto Real.

El partido que mide a los de David Navarro y Bruno Herrero es de vital importancia para los blanquiazules, que siguen con su particular dinámica negativa desde que arrancó 2024, mientras que los locales se lo toman con la intención de vencer para soñar con dar caza a los equipos de la parte alta, aunque con 34 puntos -son sextos- los tienen complicado.

La escuadra industrialista no puede permitirse más errores de cara a sus opciones de pelear por el ascenso a División de Honor. Ha pasado de liderar la clasificación en solitario a ocupar la tercera plaza con 41 puntos y verse amenazado por Guadiaro y Puerto Real, ambos con 40. De todos modos, no es menos cierto que también se encuentra a un punto del Algeciras B, que es ahora segundo con 42. La primera plaza, salvo sorpresa, parece reservada para un Cádiz C Balón que tiene 46 unidades.

El Jerez Industrial en los ocho encuentros que se han disputado desde que comenzó el año sólo ha sumado sólo ocho puntos de los últimos 24 que ha puesto en juego, de ahí que haya perdido gran parte del terreno que tenía ganado. Sin ir más lejos, el pasado domingo pinchó en el Pedro Garrido contra el colista Bazán y no pasó del empate a uno. Mereció más, pero el triunfo no llegó. Estrelló hasta tres balones en la madera y Dani Herrera falló un mano a mano en la última jugada del partido.

Y se va a encontrar a un rival con la moral reforzada, que lleva tres citas sin perder, con un empate y dos triunfos en los dos últimos compromisos, ante el Trebujena (3-2) en casa y a domicilio (0-1) contra el San Bernardo. Los pedáneos vencieron gracias a una diana de Falcao, sumaban de tres fuera de casa tres meses después y cortaban una mala racha como visitantes.

Este compromiso, en el que el Guada pelea por un triunfo para mantener la ilusión y mirar hacia la zona alta, se lo pierde por sanción el defensa Manu, que vio la quinta cartulina amarilla la pasada jornada.

Duro rival para el filial

El filial del Xerez DFC, por su parte, regresa a su campo también en la matinal de este domingo (12:30) para medirse al Puerto Real, que pelea por meterse entre los cuatro primeros para disputar la fase de ascenso y es un rival duro. El cuadro azulino, después de una excelente dinámica, en la que enlazó cinco jornadas sin perder y logró alejarse de los puestos de descenso, vuelve a atravesar un momento difícil. Suma tres partidos sin vencer y es 11º con 27 puntos, a cinco de la zona de peligro, pero no puede confiarse. De todos modos, sus adversarios no han sido fáciles, Racing Portuense, Roteña y Arcos.

El Puerto Real derrotó la pasada jornada al Rayo Sanluqueño, pero perdió para su compromiso contra el Xerez DFC B a tres futbolistas por sanción, los centrocampistas Javier y Dieguito y el central Juanito.

Tras disputarse esta jornada habrá dos domingos de parón con motivo de la Semana Santa y ni el de Ramos ni el de Resurrección habrá competición, que ya regresará el 7 de abril.