Fabio Padillo siempre presente

"Queremos incidir de forma especial en la figura de Fabio, no solo como deportista, que lo era y de los buenos, también como la persona. Tenía una calidad humana fuera de lo normal. Tenía carisma y lo transmitía". Con estas bonitas palabras definía Agustín Reguera, al guardameta Fabio Padillo, fallecido hace apenas mes y medio tras pelear durante años contra una grave enfermedad. Ha dejado una huella imborrable y todos los que le querían no están por la labor de olvidarle.

Este jueves ha sido presentado en el Restaurante Chiqui un cuadrangular que servirá para homenajearle y recaudar fondos para su familia. El próximo sábado 23 de marzo se celebrará el evento en el campo Juan Simón del San José Obrero y participarán Xerez CD B, Jerez Industrial, San José Obrero y el Cádiz Balón.

Las entradas

Las entradas sólo costarán dos euros adultos y uno los niños, se ha creado también una fila cero para que los aficionados que no puedan acudir al campo ingresen sus donaciones -ES05 2100 8540 8102 0032 8672-, los organizadores esperan que el campo presente un gran aspecto y que el llamamiento que han realizado se convierta "en viral, como los que él realizó en su día reclamando sangre". Con este formato de competición también apuestan por rendir un homenaje al fútbol base de Jerez. La cantera siempre fue su pasión y se volcaba en cada entrenamiento y en cada partido para que los niños progresasen.

El torneo se disputará en formato de semifinales y final en partidos de 45 minutos. A las 12:00 horas, se medirán San José Obrero y Cádiz C en un partido a 45 minutos y luego, Xerez CD B y Jerez Industrial. Los ganadores pasarán a la gran final, fijada para las 14:00 horas.

Reguera, emocionado

Reguera, impulsor del evento y creador de la Academia TPJ Sports, dedicada a la tecnificación de porteros, se mostró agradecido y emocionado y dio las gracias a "los participantes, que desde el minuto uno han estado por la labor y se han ofrecido para todo lo que hiciera falta". Al mismo tiempo, ensalzó la calidad humana de Fabio. "Tenía carisma y lo transmitía. Todos cuando entrenaban con él estaba deseando volver al día siguiente para que Fabio estuviera con ellos. Eso no es fácil de tener. Eso se lleva dentro y se tiene o no se tiene. Su personalidad era diferente a la de otros. Era una persona muy especial y no se merece menos de lo que le estamos haciendo".

Del mismo modo, apostó por la continuidad en el tiempo de este torneo. "Esperemos que el homenaje no se pierda aquí y en años venideros se pueda seguir haciendo. Quería hacer un llamamiento masivo el día del homenaje. Es necesario que en estos momentos tan difíciles la familia se sienta arropada. La cantera del Xerez CD, del Jerez Industrial y del San José Obrero se han volcado y toda la ayuda es poca. Es un pequeño donativo el que se pide y que contribuye a un momento delicado de la familia. Sería una buena oportunidad de ver el campo de San José Obrero a rebosar".

Aparicio, solidario

José Ángel Aparicio, delegado de Deportes del Ayuntamiento, no faltó a la cita y apelaba a la solidaridad de la ciudad de Jerez. "No podíamos faltar a este homenaje a Fabio. El deporte es solidaridad y Jerez es solidaria. La situación económica de la familia de Fabio después de haber pasado una etapa muy complicada con él es muy difícil. Desde el deporte tenemos que fomentar actitudes solidarias, de compañerismo, amistad y cariño. Que todos tomemos conciencia que es un día para disfrutar del deporte y para ayudar a una familia que lo necesita. Os esperamos a todos en el Juan Simón".

Juan Luis Gil, presidente del Xerez CD y amigo personal de Fabio, también quiso estar presente en un acto muy emotivo, que también contó con la presencia de familiares del futbolista. El mandatario azulino subrayó que "este cuadrangular debe ser una fiesta del fútbol base jerezano. Es lo mínimo que se merecía Fabio por como era. Era una grandísima persona y, además de jugador del Xerez CD, era mi amigo. Muchas veces piensa uno en lo injusta que es la vida y en por qué pasan estas cosas. Tenemos que estar todos a una con esta familia. Cuando en el Xerez CD no quería jugar nadie, Fabio estuvo con nosotros en el barro y eso no no se me olvida en la vida".

Manuel Queijo, presidente del Jerez Industrial, arropó a la familia, recordó las temporadas en las que el portero defendió la camiseta blanquiazul y pidió a todos "colaboración por una causa que lo merece. Fabio era una gran persona, siempre dispuesta a ayudar a todos y, ahora, nos toca a nosotros ayudar a su familia".

Por último, cerró el acto, el San José Obrero como club anfitrión que, al igual que Cádiz, Xerez CD y Jerez Industrial, pusieron en valor la figura de Fabio. "No le conocía de nada y en cuanto le vimos entrenar con los niños tuvimos claro que sería nuestro fichaje estrella. Era una persona que desprendía optimismo y energía. Nunca le olvidaremos".