El jerezano Fede Vidal es el nuevo seleccionador nacional de fútbol sala después de ocho años de intenso y exitoso trabajo en la Real Federación Española de Fútbol. Nacido el 14 de diciembre de 1973 en Jerez de la Frontera, Federico Vidal Montaldo completó una dilatada carrera como jugador de fútbol sala en clubes de la talla del Garvey y Caja San Fernando Jerez, Ourense, Pontevedra, Valencia o Santiago antes de convertirse en un entrenador de prestigio avalado por su trabajo en clubes como el Bujalance, Benicarló -donde ejerció como asistente- o el Luparense italiano.

En 2010 comenzó a trabajar en la selección española de fútbol, siendo el máximo responsable de las categorías sub 18, sub 19 o sub 21, así como asistente de José Venancio López en el combinado absoluto con el que conquistó los Campeonatos de Europa de Croacia 2012 y Serbia 2016, junto al subcampeonato del mundo de Tailandia 2012.

Por su parte, el anterior seleccionador, José Venancio López es, a partir de ayer, el nuevo director técnico deportivo del fútbol sala de la RFEF, tras la decisión adoptada por el organismo rector del fútbol español.

Nacido el 27 de junio de 1964 en Bilbao, José Venancio López Hierro fue durante una década guardameta del club Leioa para pasar a los banquillos a finales de los años ochenta, convirtiéndose en entrenador de éxito en equipos como el propio Leioa, Castro, Lobelle Santiago o Caja Segovia, con el que el que conquistó una liga, tres copas de España, tres supercopas, una copa europea de clubes y una intercontinental.

Su reconocimiento unánime a nivel mundial como profesional del fútbol sala le valió su contratación como seleccionador de Guatemala en 2003, cuatro años antes de convertirse en el máximo responsable del combinado nacional.

Con España, el nuevo director técnico ha logrado proclamarse campeón de los Campeonatos de Europa disputados en Portugal (2007), Hungría (2010), Croacia (2012) y Serbia (2016), así como los subcampeonatos del mundo de Brasil 2008 y Tailandia 2012.

Para el nuevo director deportivo, las prioridades serán dotar a todas las selecciones de los mejores medios materiales y humanos. "Hemos sido un ejemplo durante muchos años y queremos seguir estando a la vanguardia desde el punto de vista organizativo y de los resultados deportivos", ha indicado.

Los nuevos retos que afronta desde estas responsabilidades son la clasificación para el Mundial del 2020, que comienza el próximo año, y el primer Campeonato de Europa femenino absoluto de la historia, que UEFA organiza en 2019 y cuya clasificación se inicia este mes de septiembre en nuestro país.

Por otra parte, Albert Canillas será el nuevo seleccionador de la sub 19 y categorías inferiores. El que ha sido segundo entrenador del FC Barcelona y técnico del Peñíscola en Primera División la pasada temporada asume esta responsabilidad; en cuanto a la Selección femenina, Clàudia Pons pasará a ser seleccionadora absoluta y de categorías inferiores.

aquellos maravillosos años. Fede Vidal formó parte de la historia dorada del fútbol sala jerezano jugando en el Garvey y Caja San Fernando, equipo jerezano en la máxima categoría con Manolo Leira en la presidencia y jugadores como Oliva o Carlos Pareja, en la foto junto al nuevo seleccionador.