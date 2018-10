El Guadalcacín FSF vende cara su derrota ante el Jimbee Roldán (2-5)

El Guadalcacín FSF vendió cara su derrota ante el actual campeón, un Jimbee Roldán superior que tuvo que emplearse a fondo para llevarse con justicia los tres puntos del Pabellón Municipal. El equipo de Andrés Sánchez cuajó un buen partido pero no pudo obtener nada positivo ante un gran equipo que no perdonó sus ocasiones.

Ambos equipos salen concentrados a la cancha, bien posicionados para no dejarse sorprender por el rival y manteniendo la intensidad. Las murcianas, desde el pitido inicial, salen a por el partido apretando arriba para no dejar salir con facilidad a las guadalcacileñas, conscientes de que tienen que ganar para no perder el tren de la zona alta de la tabla y en un despiste defensivo local, Clara no perdona. Tras el 0-1, las chicas de Andrés Sánchez se ponen las pilas, reaccionan y hacen sudar al equipo murciano.

El partido entra en una dinámica de control de las murcianas, que cuando sacan a relucir la calidad individual de sus jugadoras marcan la diferencia y Consuelo aprovecha para subir el 0-2 al marcador. Las jerezanas no bajan los brazos y presionan más arriba y tras una falta a un minuto para la conclusión del primer periodo, Trini acorta distancias en el marcador (1-2).

En la reanudación se mantiene el respeto mutuo porque ningún equipo se fía del rival, ambos llegan a la meta contraria pero las porteras resuelven con solvencia los balones que les llegan. Las guadalcacileñas aprietan un poco más y tras un saque de esquina Sara empata el partido (2-2) pero poco duró esa alegría a las locales porque en un minuto las murcianas presionan y aprietan en zona alta de la pista y marcan dos goles seguidos gracias a la calidad de Ángela, que desequilibra el choque.

Las murcianas, pese a la ventaja en el marcador, siguen luchando todos los balones sin dar ninguno por perdido y en un robo de balón, Miriam se queda sola y marca el definitivo 2-5.