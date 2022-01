Galiano, técnico del Guada, califica de "lamentable" la pelea final ante el Bollullos

Diego Galiano, entrenador del CD Guadalcacín, se mostró decepcionado y triste con los incidentes que se produjeron al final del partido que su equipo perdió ante el Bollullos por 0-1 en el descuento y los calificó de "lamentables", espera una respuesta del club por la invasión de campo y que no se vuelva a repetir.

–¿Cómo explica todo lo que ha sucedido?

–Como entrenador, me gusta controlar todos los factores que pueden afectar a un partido dentro del campo, pero hay otros que no se pueden controlar. Un club lo forman una junta directiva, una afición, un cuerpo técnico y un grupo de jugadores. Si algo falla y se produce una invasión de campo y una pelea, ahí no puedo llegar. Es muy triste y muy lamentable porque esto no deja de ser un partido de fútbol, aquí vienen familias, vienen padres con sus hijos, viene todo el mundo y no es lo ideal.

–(...)

–Insisto, es muy triste que un partido de fútbol precioso, en el que tuvimos muchas ocasiones y sólo nos faltó ganar, aunque hayamos perdido en la última jugada por una ley de la ventaja, acabe de esta manera. Esto no es fútbol y empezar hablando de una pelea es lamentable. No soy árbitro de boxeo ni nada parecido. Son cosas que seguramente nos restarán y hay que aprender para que no pasen más, a ver qué medidas se toman desde el club.

–¿Qué se le pasa por la cabeza a un entrenador cuando ocurren hechos de este tipo?

–Esto es duro y entristece. Da mucha pena, es muy feo, quita años de vida y salud porque esto no es por lo que uno trabaja día a día. Nosotros trabajamos mucho para intentar ganar un partido, independientemente de que se consiga o no. Se puede ganar, empatar o perder, pero nunca puede suceder lo que ha ocurrido al final del encuentro. No tiene lógica. Ahora mismo, me encuentro desanimado y hundido porque no es lo que busco del Guadalcacín, ni de mi afición. Quiero que mi afición se entregue, disfrute, apriete, que incomode, que se sienta identificada con el equipo, no que esto se convierta en un campo de batalla, que es en lo que se ha convertido esto al final.

–Polémica al margen, ¿Qué valoración hace del encuentro?

–La primera parte fue muy igualada, con oportunidades para los dos equipos, pero la segunda fue más nuestra. Creo que fuimos superiores y que las ocasiones más claras las generaron mis jugadores. Nos faltó acierto, el que perdona acaba perdiendo. Con el trabajo de mis jugadores estoy muy contento y satisfecho con el trabajo realizado. Las dos semanas de parón han sido muy complicadas por las lesiones de futbolistas como Jose, Elías, Cristian, Copero y Jesús o Elías por Covid. Tuvimos que citar a cuatro juveniles y, aún así, estoy encantado con todos los chavales que han salido al campo, que han dado todo lo que tenían. Competimos muy bien, fuimos superiores y este es el camino para sacar puntos dentro del campo.