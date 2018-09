El Guada, sin suerte y ahora con el farolillo rojo

El CD Guadalcacín no pudo sumar nada positivo en su visita a tierras onubenses al caer derrotado por la mínima ante el CD San Roque de Lepe en un partido con dos partes bien distintas. En la primera los locales dominaron de forma muy clara y además de tener más la pelota generaron multitud de ocasiones claras que bien pudieron traducirse en un marcador amplio, pero el portero visitante Lebrón fue el gran protagonista con sus intervenciones y pudo rechazar todo el peligro que le llegó salvo en un a ocasión, en el gol de Moha superada la media hora de partido. Sin embargo en el segundo periodo el panorama del encuentro fue otro bien diferente y el Guadalcacín dominó con altos porcentajes la posesión de la pelota y sacó gran parte de su mejor fútbol para conseguir la igualada, pero no estuvo acertado en la definición y al final se quedó sin sumar nada y sigue sin puntuar, siendo el nuevo colista de la clasificación.

Los jerezanos no entraron bien en el partido y pronto se pudo observar que era el San Roque de Lepe quien marcaba el camino a seguir y quien imponía el ritmo de juego. Los locales eran dueños de la parcela central y tocaban con criterio y cierta velocidad buscando las bandas para hacer daño a un oponente que se limitaba en exclusividad a defenderse de los embates, aunque al prinicipio con orden y hasta contundencia.

Lebrón, salvador en la primera mitad; en la segunda David Piñero y Juanjo rozan el empate

Pero con el discurrir de los minutos el San Roque de Lepe fue ganando empaque y cumplido el primer cuarto de hora había construído dos aproximaciones que quedaron en nada pero que tenían mucho peligro. Superado el ecuador del periodo llegaría la primera realmente reseñable con un cabezazo del goleador local Pedro Mérida que Lebrón tocó milagrosamente para que la pelota golpeara después el larguero. Pasada la media hora el local Nico Gaitán enganchaba un gran disparo desde la frontal y de nuevo un felino Lebrón desviaba a córner de manera apurada.

Sin embargo poco más tarde, a diez del descanso, el arquero visitante no podía hacer nada ante un Moha que culminó en gol una bonita jugada colectiva de ataque por banda más centro al área. Los onubenses estaban siendo mejores y traducían esa realidad con un gol.

De ahí al descanso no lo pasó mejor un Guadalcacín que llegó fundido a los vestuarios pero relativamente indemne, porque a cuatro del pitido final Lebrón sacó otra clara de Higor Rocha a la esquina. La diferencia en el marcador era mínima y cualquier cosa podía pasar en la segunda.

A la vuelta del receso se vería otro Guadalcacín más reconocible y ambicioso, queriendo la pelota siempre y buscando la verticalidad con rapidez. A los diez minutos del reinicio los jerezanos tuvieron el empate en un mano a mano de David Piñero con el portero en el que el remate del atacante no cogió puerta por centímetros. No desanimó esto a los de Javi Rivas, que arriesgaron con todo ante un conjunto lepero que respondía con dos buenas llegadas a cargo de Higor Rocha y Mérida, el primero con un cabezazo que salvó in extremis Lebrón y el segundo con otro testarazo fuera muy cerca de la escuadra.

De ahí a la conclusión el Guadalcacín siguió apretando y cerca del ochenta Benítez sacaba un gran centro desde la derecha y el remate de Juanjo, con el portero batido, no cogía puerta por muy poco, esfumándose la oportunidad de empatar.