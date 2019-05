El Guadalcacín FSF, sin margen de error

Llega la hora de la verdad para el Guadalcacín FSF, que visita esta tarde al colista sin margen de error: a seis puntos de la salvación a tres jornadas del final, todo lo que no sea sumar de tres en tres puede suponer el final de la aventura de las jerezanas en la máxima categoría, sobre todo si los próximos rivales, Viaxes Amarelle y Sala Zaragoza, puntúan en sus compromisos caseros.

En efecto, para el Guada, penúltimo con 15 puntos en la clasificación, no hay más cuentas que sumar de tres en tres: por encima tiene al Viaxes Amarelle con 19 puntos y fuera del descenso y marcando la permanencia está el Sala Zaragoza, con 21.

La lista de convocadas del equipo jerezano para el encuentro de esta tarde (16:00 horas) en el pabellón municipal Sabadell Nord Femiresport la forman Caridad, Sara Soares, Pepa, Desi, Chihiro, Luci, Ogalla, Lorena, Ali, Sara Santos, Inma Sojo y Fernanda. No viajaron por decisión técnica Trini, Natalia y Carla.

Andrés Sánchez, entrenador del Guadalcacín FSF, cataloga al Femisport Palau como un equipo "joven, que el año pasado y el anterior arrasó en Segunda División pero como se demuestra, los equipos que éramos los mejores en Segunda, luego en Primera pasamos a ser muy normales. Tiene buenas jugadoras pero esta temporada ha perdido a varias jugadoras importantes, unas por lesión y otras que se han ido, ha tenido cambio de entrenador... Realmente es un equipo que tiene mucho talento pero que no lo ha demostrado en esta liga".

Añade el técnico jerezano sobre el rival que "encima no ha tenido suerte, ha empatado o perdido partidos que los tenían muy bien en el marcador, y cuando coges esa dinámica es verdad que entras en racha y lo pasas muy mal. Son jugadoras muy jóvenes pero inexpertas en un equipo que se desvive en la pista, son muy solidarias unas con otras, lo que pasa es que conforme va pasando el partido, el nivel defensivo baja y el nivel ofensivo también, no tienen tanta facilidad para hacer gol y luego comete muchos errores en defensa".

Subraya Andrés Sánchez que "no quiero decir con esto que el partido sea fácil pero dentro de todos los partidos que nos quedan por disputar es uno de los que tenemos que puntuar, es casi una obligación si se quiere mantener la categoría. Si no, es que no valemos para estar en Primera División. El Guadalcacín no se puede confiar porque es un equipo con transiciones rápidas y si en una de esas te marca, se encierra atrás y cuesta mucho darle la vuelta al marcador. Los equipos grandes no le han hecho goleadas, hay que ir paso a paso, viendo que cada acción hay que hacerla con mucho tesón".

Así, pese a la necesidad de las jerezanas, el técnico advierte que "no nos podemos volver locos, el partido dura 40 minutos: poquito a poco, ir haciendo las cosas bien e intentar sacar los tres puntos apretando, replegando, ganando las divididas, ganando los duelos individuales y sobre todo afinando un poquito la puntería en la finalización, que es de lo que hemos adolecido durante toda la temporada. Después de haber tenido un excelente resultado con Alicante contra un equipo extraordinario ahora deberíamos intentar tener un resultado también bueno en este partido".