El Guadalcacín, en cuadro para recibir al San Roque

El Guadalcacín recibe este domingo (12:00 horas) al San Roque de Lepe con el objetivo de conseguir la primera victoria en casa de la temporada, que se dice pronto. Tras tutear al Utrera, los guadalcacileños, colistas con tan sólo 6 puntos en la clasificación y a años luz de la permanencia, afrontan el encuentro con bajas en todas las líneas y con el 'affaire' Pancy aún candente.

Jesús Mendoza, que una semana más tratará de recomponer el equipo, lamenta la ausencia "importante" de un hombre clave como Pancy, que ha decidido definitivamente dejar el club ante "los incumplimientos" de la directiva, que le había prometido salir en diciembre si tenía alguna oferta interesante. El técnico no quiere entrar demasiado en el asunto "porque es algo entre el jugador y la directiva y no me compete a mí", aunque sí estima que el jugador está "mal asesorado. Comprendo a Pancy, pero también a la directiva, porque si seguimos dejando salir a jugadores ¿cómo terminamos la temporada?", se pregunta el entrenador.

Para recibir al San Roque de Lepe, además de la de Pancy, el técnico tiene la baja de Diego Galiano, que arrastra una lesión de tobillo de la que ha recaído; y la de Juanjo, por acumulación de amonestaciones. También están entre algodones Marín y Lebrón. Ambos sólo han podido entrenar en la última sesión de la semana debido a una gripe, aunque Mendoza confía en que estén aptos para el partido contra los leperos.

La novedad en el Guada es el alta de Robert, extremo zurdo que ya militó en el cuadro guadalcacileño hace dos campañas y que al principio de la pasada se marchó a Italia a un equipo de fútbol sala. Tras acabar la temporada en el Rota, se marchó nuevamente en la presente y ya de vuelta, el club ha tenido que esperar al pase internacional para poder tramitarle la ficha.

De esta forma, Mendoza ha convocado a los 14 jugadores disponibles del primer equipo más dos juveniles: Lebrón, Jesús de Gaspar, Rosales, Chato, Gómez, Pablo Pérez, Luis Castillo, Juanma Carrasco, Robert, Fran Jiménez, Pulido, Piñero, Marín, Regalí, Fernando y Benítez.

En cuanto al once inicial, todo apunta a que Pulido acompañe a Rosales en el centro de la defensa, con Pablo Pérez y Chato en los laterales. El dilema se presenta en el centro del campo en la figura que acompañe a Luis Castillo en labores organizativas al retrasar Pulido su puesto y no estar Juanjo. Gómez o Benítez podría ser el elegido, con Marín y Robert en las bandas y Piñero enlazando con Fran Jiménez en el ataque.

Enfrente estará un San Roque que la pasada semana sucumbía en su estadio ante el Xerez Deportivo FC (1-4) y que tratará de restañar la herida en un terreno abonado esta temporada para los foráneos: todos han ganado en el Fernández Marchán salvo Lebrijana, Xerez CD y Sevilla C, que sacaron un punto.

Alineaciones probables

Guadalcacín: Lebrón, Pablo Pérez, Chato, Rosales, Pulido, Luis Castillo, Gómez, Marín, Robert, Piñero y Fran Jiménez.

San Roque: Nico Monclova, Fran Lepe, Sergio Martínez, Yeison, Siles, Nico Gaitán, Miguelito, Ekedo, Higor Rocha, Pablo Ganet y Manu Fidalgo.

Árbitro: Lafuente Sánchez, de Sevilla.

Campo: Fernández Marchán (domingo, 12:00).