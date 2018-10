Ibañes "Vamos a Jerez con muchas ganas"

Daniel Ibañes, entrenador del Real Betis Futsal, valoró así al Xerez DFC Toyota Nimauto antes del partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey en declaraciones a la web oficial verdiblanca: "Es un equipo que se va a encerrar atrás, que va a intentar jugarnos a la contra y va a ser un partido, quieras o no, igualado, porque cuando un equipo está atrás es complicado llegar. Nosotros somos un equipo que defiende bien y la llegada a gol nos cuesta un poco, pero creo que intentaremos estar tranquilos, hacer un buen partido, que no nos pillen la contra y estar todos los minutos enchufados".

Ibañes señala que para el Betis, "la Copa del Rey es como una trampa. Para nosotros, el objetivo es claro y es estar lo más alto posible en liga. Es verdad que cuando más rondas pasemos, vas jugando martes y viernes o miércoles y sábado, entonces no es algo que, en principio tengamos como prioridad. Además, en este partido llevaremos a cuatro filiales del filial para que también puedan estar con nosotros. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, pero no es algo que nos preocupe mucho ahora mismo".

El técnico bético tira de la cantera para el partido del Ruiz-Mateos: "Vamos a llevar a cuatro chavales del filial que puedan estar con nosotros, lo están haciendo bien en el filial y que aprovechen estos minutos también para seguir creciendo en el equipo. También aprovechamos para que Tobe pueda ir cogiendo ritmo y pueda jugar. Para nosotros va a ser muy importante su llegada".

Añadía Ibañes sobre la competición del K.O. que "creo que la Copa, según vas pasando de ronda, te toca un equipo de Primera o uno de arriba y luego no tienes nada que hacer. No quiero hablar mal de la Copa, pero creo que, para los equipos de Segunda, es perder el tiempo. Entonces, creo que nosotros tenemos que estar centrados en nuestro objetivo. Aunque está claro que vamos a ir a Jerez con ganas y con mucha ilusión por ganar, no es algo que nos afecte durante la semana".

El conjunto verdiblanco llega a este encuentro en buena forma, ya que permanece invicto después de cuatro jornadas en Segunda. En total, suma tres victorias y un empate. Para esta cita, Daniel Ibañes ha decidido dar descanso a cuatro de sus efectivos: Cidao, Víctor, Borja González y Elías. Por su parte, cuatro jugadores del filial tendrán la oportunidad de viajar con el primer equipo: Jorge Sancho, Álvaro Flethes, Rober y Dani Bernardo. Así, además de los cuatro canteranos, la convocatoria la forman Mario Almagro, Jorge Bellvert, Borja González, Oriol Miquel, Tobe, Burrito, Ivi, Eric Pérez y Rubén Cornejo.