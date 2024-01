Isco, técnico del Xerez Futsal, contento por sumar "tres puntos muy importantes"

El Xerez DFC Futsal solventó la salida a La Granja con un triunfo por uno a tres ante un rival de la zona baja pero que puso las cosas complicadas a los azulinos. De hecho, el encuentro llegó empatado a los cuatro minutos finales, momento en el que Álex Constantino y posteriormente Pablo Sucino anotaron los goles del triunfo que deja al equipo xerecista en la segunda posición al término de la primera vuelta.

Isco Torres, técnico azulino, comentaba al término del encuentro que se trató de un encuentro con "dos caras distintas, en la primera parte nos costó entrar en la dinámica de juego, no sé si debido al parón y tantos días sin competir o el tipo de pista, también muy lenta donde el balón no corre de la forma a la que estamos acostumbrados. Pero no es excusa porque se cometieron muchos errores por falta de atención, al equipo le costó entrar, cometimos muchas faltas y fruto de ello sufrimos una expulsión importante en el primer tiempo y perdimos a Kike. Aún así nos adelantamos en el marcador, pero en un error concedimos el empate, nos costó replegar y estuvimos muy incómodos", reconocía.

La segunda parte "sí fue totalmente distinta, salimos a jugar con las ideas claras, lo que habíamos hablado, sabíamos que el contrario jugaba encerrado atrás y que con la calidad que tienen nuestros jugadores les íbamos a crear ocasiones, como así fue. El portero rival estuvo a un grandísimo nivel y fue el que los mantuvo en el partido hasta que nos ponemos por delante", manifestó.

De esta forma, el equipo sumó "tres puntos importantes en una fecha complicada después de tantos días sin competir. La victoria nos mantiene en la segunda plaza, arriba se estrecha todo mucho, no falla nadie y seguimos con nuestras opciones para afrontar ahora una salida difícil a la pista de Bujalance para iniciar la segunda vuelta", comentó Torres.