"El primer objetivo es lograr que la afición disfrute con su equipo y se sienta orgullosa"

Francisco Javier Torres Clavijo 'Isco' se ha convertido en entrenador del Xerez Toyota Nimauto tras la decisión de Nacho Juncal de buscar nuevos e importantes retos profesionales en China. El isleño, uno de los míticos jugadores que formaron parte de Caja San Fernando Jerez en los mejores años del fútbol sala jerezano en la máxima categoría, aterriza con una ilusión máxima y ha repasado su trayectoria y ofrecido sus primeras impresiones en una entrevista a los medios oficiales del club.

–¿Qué primera valoración realiza de su llegada al club?

–La afronto con mucha ilusión, para mí supone la vuelta a una ciudad en la que viví una época muy bonita de mi vida ligado a este deporte que tanto me ha dado y a un club al que siempre he seguido. Desde que se fundó, he estado muy unido a él, principalmente en la persona de Fernando Guerrero y, ahora, por fin se ha producido este encuentro que tarde o temprano tenía que darse.

–¿Qué puede aportar al Xerez Toyota?

–Trataré de aportar todo lo que esté en mi mano. Tengo mi forma de ver y vivir este deporte y es lo que voy a intentar plasmar sobre la pista. Me gusta entregarme al máximo cada vez que afronto un proyecto y en ello voy a trabajar. Ilusión y trabajo no van a faltar.

–Su nombre se ha vinculado al club en diferentes etapas, ¿qué le ha conducido a dar el paso ahora?

–Es un momento que tenía que llegar. En los últimos años he tenido la fortuna de trabajar en el fútbol sala formando parte de las selecciones andaluzas y eso me ha permitido recobrar la máxima ilusión y ganas de afrontar un proyecto que me haga vivir este deporte desde el día a día.

"Cada vez que he vuelto al Ruiz-Mateos, al 'poli', he sentido algo especial, este pabellón vibra y disfruta del fútbol sala como pocos"

–¿Qué espera de una categoría tan igualada y complicada como la Segunda B?

–La competencia será muy dura. Hay clubes muy fuertes en la categoría y tendremos que trabajar al máximo si queremos competir con todos ellos. Será prioritario confeccionar una plantilla de garantías sobre la base de jugadores que ya están en el club y hacerles ver que se puede ganar a cualquiera.

–Volver a pisar la pista del Ruiz-Mateos siempre especial, ¿cómo cree que vivirá ahora esa experiencia desde el banquillo?

–Cada vez que he vuelto al Ruiz-Mateos, al 'poli', he sentido algo especial, me despierta grandes recuerdos de otras épocas. Este es un pabellón que vibra y disfruta del fútbol sala como pocos. Por tanto, uno de los objetivos será conseguir que la afición disfrute viendo luchar a su equipo, que se sienta identificada con sus colores y hacerla partícipe de lo que podamos conseguir.

–¿Qué mensaje la lanza a esos seguidores que espera disfruten al con el equipo?

–Aunque aún queda tiempo para que comience la temporada, quiero que la afición sepa que ya estamos trabajando para ofrecerle un equipo del que se pueda sentir orgullosa.