Muchas de las opciones del Jerez Industrial para estar en la final del 'play-off' de ascenso a División de Honor pasan por las botas de Manuel Caballero, capitán del equipo en ausencia de Álex Rodríguez, y cerebro del centro del campo blanquiazul.

El centrocampista jerezano ha regresado esta temporada al cuadro industrialista con el único objetivo de lograr el ascenso de categoría para abandonar una categoría que, por historia, se le queda pequeña a la entidad. Como pequeña se le queda la Primera Andaluza a este polivalente futbolista, uno de esos centrocampistas con llegada y gol. De hecho, Caballero es el tercer máximo goleador del Jerez Industrial -atesora 7 tantos- tras Juan Rosillo y Jesús Barrera.

Formado en la cantera industrialista, Caballero ha vuelto al Jerez Industrial 'bajando' dos categorías después de muchas temporadas jugando en Tercera División en equipos como Cádiz B, Algeciras y Arcos, con un paso intermedio en División de Honor en el Xerez DFC. Una decisión que, teniendo cartel en Tercera, sorprendió a muchos pero no a él: "El Jerez Industrial llevaba mucho tiempo detrás de mí intentando mi regreso y este año se dio la oportunidad.

-¿Cómo llevan estos primeros días de regreso al trabajo?

-Lo llevamos bien, después de tanto tiempo esperábamos estar un poco peor y no, la verdad es que estamos bien y con muchísimas ganas de que llegue el día 12 para jugar. Después de dos meses y medio, esto se ha hecho muy largo y todavía nos quedan dos semanas más de entrenamientos además de la previa al partido. Sí que se nos está haciendo largo.

-¿El objetivo es ir poco a poco con especial atención a no lesionarse?

-Tenemos que entrenar bien, potenciar e intentar no tener lesiones y a la más mínima molestia avisar a Lupe, que es una gran profesional. Hay que llegar lo mejor posible, porque lesionarte ahora sería perderse el 'play-off'. Estamos yendo poco a poco y de menos a más.

-El parón llegó tras empatar con el Puerto Real y perder el liderato. ¿Ha venido bien para refrescar?

-Si se mira por el lado negativo, tuvimos una rachita mala con esas dos derrotas seguidas con Roteña y Chipiona, pero tampoco esperaba nadie que estuviéramos 20 jornadas líderes y tantas jornadas sin perder. Yo prefiero quedarme con eso. Tenemos esa espinita clavada por acabar al final segundos, pero vamos a luchar para ganarle al Balón de Cádiz y, si pasamos, pues medirnos a Puerto Real o Ubrique.

-Al Balón le ganaron los dos partidos, pero el 'play-off' puede ser otra historia. Después de cuatro meses sin jugar, ¿no es el equipo más beneficiado por su condición de filial?

-He estado 7 años en la cantera del Cádiz y esa es la realidad. Son niños de 18 a 20 años y recuperan antes. Creo que llegarán un puntito mejor físicamente que nosotros, pero en el fútbol no todo es el físico.

-¿La experiencia es un grado?

-Desde mi punto de vista, sí. En el equipo estamos varios compañeros que hemos jugado en superior categoría y en ese sentido, la experiencia es un grado. Creo que eso sí nos favorece. No le doy tanta importancia al tema físico, pero hay que ir a por ellos a ganar aunque nos valga el empate. El Balón es uno de los claros favoritos, pero nos tendrán respeto porque les ganamos en los dos partidos de Liga. Como también nosotros los respetamos.

-Juanjo va a tener tres bajas importantes en defensa para el primer partido. ¿Es un problema?

-Es un problema entre comillas, porque hemos visto toda esta temporada que entre uno o salga otro, el equipo no lo ha notado. Estoy con los compañeros que han decidido no competir, pero también a muerte con los que vamos a jugar el 'play-off'.

¿Cómo se gestionó esa situación?

-Mantuvimos primero una reunión los capitanes con la directiva y a raíz de ahí el cuerpo técnico se puso en contacto individualmente con cada uno de nosotros y cada compañero valoró su situación personal. Como capitán, les dije al cuerpo técnico y a la directiva que apoyaría a mis compañeros, es respetable la decisión que han tomado, tanto los que no van a estar como los que sí.

-¿Se le pasó por la cabeza renunciar?

-Después de haber vivido estos dos meses, tenía un poco de miedo por lo que estaba ocurriendo. Pero después de seis meses de competición no quería echar por tierra todo el trabajo y decidí ayudar al equipo.

-El presidente del Puerto Real ha pedido la cautelar para que se suspenda el 'play-off'.

-El club también intentó que la Federación aceptara la propuesta de reestructuración y no ha podido ser. Así que sólo tenemos que pensar en nosotros, la Federación ha decidido que hay que competir y sólo nos queda prepararnos lo mejor posible para el día 12.

-Hasta el frenazo abrupto por la pandemia, estaba realizando una gran temporada. Valórela.

-Desde el primer día que me senté con el míster y la directiva lo dejé muy claro, por bajar a esta categoría no iba a ser más que nadie, intentaría competir por un puesto. Creo que he ido de menos a más. Tuve la mala suerte de lesionarme en el tobillo tras la primera jornada y estuve fuera dos o tres semanas. Estoy contento por mi rendimiento y el de todo el equipo.

-A muchos nos extrañó que usted, con cartel en Tercera, 'bajase' a Primera Andaluza.

-Si hablo con el corazón, yo salí de la cantera del Jerez Industrial. El club llevaba bastantes años detrás de mí y este año ha podido ser. Decidí bajar para ayudar a salir al club de este pozo que es la Primera Andaluza, una categoría que mucha gente piensa que es vulgar y no es así, hay equipos muy competitivos. Hasta el día de hoy hemos hecho una gran temporada y esperemos finiquitarlo con el ascenso, que es el objetivo que nos marcamos.