Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, tras perder en Algeciras: "Hicimos el ridículo"

Paco Cala, técnico del Jerez Industrial, acabó el partido en Algeciras -donde su equipo perdió 3-1 contra el colista- con un monumental enfado. El entrenador lebrijano aseguró, sin tapujos, que su equipo hizo “el ridículo” en casa del último clasificado y que la imagen tras el 1-0 fue “lamentable” y “patética”. El técnico habla de “tomar medidas” y de “lavar la imagen” y, para ello, la primera oportunidad se presenta el domingo contra El Torno.Así resumía Paco Cala el partido en La Menacha: “Habíamos preparado toda la semana bien el partid, entrenado psicológicamente para pensar que el rival era superpeligroso porque son jóvenes, con mucho dinamismo, que habían tenido mala suerte en los primeros partidos y que si nos relajábamos en cualquier momento te podían ganar el partido. Entramos muy bien, tuvimos dos ocasiones de gol, prácticamente mano a mano, llevando la batuta del juego hasta que llegó la jugada en la que nos hacen el 1-0 en un desbarajuste y a partir de ahí y hasta el 45’ hicimos el ridículo; el equipo se fue del partido, empezó a hacer cosas distintas a las que habíamos trabajado, regalamos el segundo gol y después la actitud del equipo fue lamentable. En el descanso hicimos que todos se miraran a la cara y que vieran lo que estaban haciendo”. “En la segunda parte -añadió- marcamos el 2-1 pronto y luego fue un querer y no poder para intentar hacer el 2-2. Tuvimos una clara de Domingo a bocajarro pero luego llegó la jugada del tercer en un penalti cuando ya estábamos todos arriba”.

"Salimos a ese campo a las 10 de la mañana con 20 espectadores y nos creímos que era un entrenamiento"

El míster apuntó que “la concentración tiene que ser máxima en todos los partidos y no sólo cuando juguemos con uno de arriba. Salimos a ese campo a las 10 de la mañana con 20 espectadores y nos creímos que era un entrenamiento. Es todo lo contrario de los valores que hemos estado inculcando desde el primer día. No lo vamos a tolerar. Sé de sobra que tengo un equipo para meternos en liguilla y lo vamos a meter sí o sí pero la imagen es patética y esto lo tenemos que lavar tomando medidas y demostrándole a nuestra gente que lo del domingo ha sido un accidente”.

El técnico prosiguió: “Lo que está claro es que, como el otro día en Alcalá del Valle, se ha demostrado que si no corremos y luchamos no le ganamos absolutamente a nadie. Ni somos mejores que nadie ni tenemos mejor equipo que nadie. Las cosas que hemos conseguido se han logrado con trabajo. Perdimos el día del Chiclana y no pasó absolutamente nada, le dimos las gracias a los chavales por el esfuerzo, porque no merecieron perder y se partieron la cara. Pero esto es lamentable y tenemos que tomar medidas, sobre todo por el escudo; independientemente de que se pierda un partido, de que quede mucho para la clasificación final, esto no se puede permitir, no podemos negociar con el esfuerzo”.