Juanjo Durán aseguró tras la derrota del Jerez Industrial contra la Roteña en La Juventud, la segunda consecutiva y la primera en casa, que su equipo hizo todo lo posible por sumar los tres puntos ante un rival que "nos ha ganado con un único disparo a puerta".

-Segunda derrota seguida. El equipo lo ha intentado todo.

-Estamos muy orgullosos del equipo aunque hayamos perdido. El equipo no se ha merecido perder sino ganar y sobradamente además. Te encuentras con un tiro en todo el partido, no recuerdo ninguna parada más de Álex, sólo un tiro de Costilla en la primera parte que se va fuera. En la segunda parte pasan 45 minutos totalmente encerrados, con once y con diez, y en un despiste nuestro en un saque de banda nos cuesta el partido. El equipo lo ha dado todo, lo ha hecho todo por ganar, ha tenido ocasiones para ganar, pero en un tiro a portería pierdes el partido. No le podemos reprochar nada al equipo. Igual que el otro día en Chipiona hicimos un mal partido y lo reconocimos y hemos hablado mucho durante la semana, hoy hay que felicitar al equipo y darle la enhorabuena por el gran partido que ha hecho. Aunque se haya perdido, no hay absolutamente nada que reprochar al equipo.

-¿Han acusado las bajas?

-En la parte de arriba estamos con pinzas por las ausencias de Jesús Barrera, Raúl y Lolo Macho, que viene al primer entrenamiento y se lesiona, además de la de Dani Castro. Hemos echado en falta poder jugar con dos puntas, nos hubiese venido bien porque ellos estaban encerrados. Estamos teniendo de nuevo mala suerte con el tema de las lesiones, al igual que en la primera vuelta, y además de gente que lo puede hacer arriba junto a Rosillo. Ninguno estaba disponible.

-Hay que levantar el ánimo.

-El equipo ha terminado dolido, porque ha hecho un trabajo buenísimo y ha puesto una actitud increíble. Hemos hecho todo lo que había que hacer, pero sí es verdad que esa pizquita de suerte que antes teníamos ahora no la tenemos y hay que trabajar más que nunca para cambiar esta dinámica lo antes posible e intentar recuperar a gente, sobre todo de tres cuartos de campo hacia adelante que nos puedan dar variantes de cara a cómo se den los partidos.

-La afición ha aplaudido al equipo al final del partido.

-A los aficionados, un diez, nos hemos sentido muy arropados por ellos. El aficionado se ha dado cuenta de que su equipo lo ha dado todo y que se ha dejado la vida en el campo. No sé cómo definir esta derrota ante un equipo que no ha hecho nada y se encuentra con un gol.

-Y la próxima semana a Trebujena. ¿Cómo se presenta la semana?

-En Chipiona no estuvimos a la altura, pero hoy es todo lo contrario, para mí hemos hecho un partidazo, hemos sido dueños del balón de principio a fin. Hay que seguir trabajando con esta actitud y seguro seguro que jugando así vamos a ganar más que perder, cien por cien.