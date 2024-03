El Jerez Industrial no levanta cabeza, cae en Algeciras y pierde la segunda plaza (1-0)

El Jerez Industrial no levanta cabeza y sigue sin convencer desde que arrancó 2024. El cuadro blanquiazul, de más a menos en esta oportunidad, ha perdido por la mínima frente el Algeciras B (1-0) y se ha dejado algo más que tres puntos en La Menacha. Un gol del delantero Bryan al filo del descanso ha dado al traste con las esperanzas de los industrialistas, que han cedido la segunda plaza de la clasificación de Primera Andaluza al filial rojiblanco, que suma ahora 41 unidades por las 40 de los jerezanos.

Los de Bruno Herrero, tras su tropiezo en el Pedro Garrido la pasada jornada contra el Ciudad de Cádiz (2-2), necesitaban puntuar para no perder de vista al líder Cádiz Balón y no bajar un puesto en la tabla, pero no pudo ser. Encadenan cuatro derrotas en sus últimas cuatro salidas y ahora caen a la tercera posición con varios rivales pisándole los talones.

El encuentro comenzó de forma esperanzadora para un Jerez Industrial que pudo adelantarse en el marcador antes de cumplirse los primeros diez minutos. Un saque de esquina botado por Manu Rojas lo mandó al larguero Dani Herrera. Los visitantes querían, pero los locales no bajaban los brazos. Aún así, a balón parado, al filo de la media hora, otro balón al travesaño. Una falta directa escorada a la izquierda la ejecutó Kevin Bonilla, la pelota pegó en el larguero y salió rebotada.

El Algeciras B enseñaba sus garras y en el minuto 42 su delantero Bryan marcaba para romper la igualada en el marcador. Jarro de agua fría y descanso. Los blanquiazules tenían tiempo para recomponerse y reaccionar.

Pero, nada más lejos de la realidad. El segundo tiempo fue de un filial que se mostró superior y que generó mucho peligro. El guardameta Nando tuvo trabajo extra y evitó que su equipo encajara una derrota mucho más abultada. Mientras, sus compañeros apenas se dejaron ver en ataque y nunca pusieron en demasiados apuros al Algeciras B.

El Jerez Industrial recibe el próximo fin de semana en el Pedro Garrido al Grupo Empresa Bazán, colista del grupo, con la imperiosa necesidad de volver a ganar y de recuperar las sensaciones para no seguir perdiendo puestos en la tabla de cara a su objetivo de luchar por el ascenso a División de Honor.