Rober, refuerzo para la delantera del Jerez Industrial

El Jerez Industrial anunció el fichaje de Roberto Morales Ruiz, conocido futbolísticamente como 'Rober', habilidoso delantero sanluqueño de 24 años que procede de la UD Algaida y ha firmado por lo que resta de temporada con opción a ampliar su vinculación una campaña más.

Rober, que ya el año pasado fue uno de los jugadores más destacados de la categoría en las filas del Trebujena, destaca "por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y facilidad goleadora", según destaca el club industrialista, que reconoce que se trata de "un fichaje que estaba en la agenda de la comisión deportiva desde el mercado estival y que ahora por fin ha podido hacerse realidad".

Tras completar su primera sesión de entrenamiento con sus nuevos compañeros a las órdenes de Paco Cala, el nuevo jugador industrialista afirmaba que "me hace mucha ilusión incorporarme a un club con la historia y solera del Jerez Industrial. Tanto el míster como la directiva me han transmitido su total confianza y eso también ha sido fundamental a la hora de tomar esta decisión. Una vez aquí me he llevado una gratísima impresión de mis compañeros, el vestuario está muy unido y eso es muy importante de cara a conseguir el objetivo del ascenso. Además, todo ha sido mucho más fácil porque ya he compartido vestuario con jugadores como Raúl, Adri o Nando y si a eso le unimos que Dani es familiar mío seguro que eso me ayuda a adaptarme rápido a la dinámica del equipo".

Respecto a su posible debut contra el Vejer el domingo en La Juventud (12:00 horas), Rober afirma que "por supuesto estaré a disposición del míster para lo que considere oportuno. La verdad es que estoy deseando debutar y qué mejor que hacerlo este domingo ante nuestros aficionados. Que todos tengan claro que vengo a trabajar al máximo por defender esta camiseta y este escudo. Seguro que con el esfuerzo de todos conseguiremos el objetivo del ascenso. Sé dónde vengo y cuál es el objetivo del club para esta temporada y es precisamente esta ambición uno de los aspectos que más me motiva para afrontar con ilusión este nuevo reto".

Por último, reseñar que la junta directiva del Jerez Industrial hizo público su agradecimiento a la UD Algaida por las facilidades dadas para la llegada del Rober al club blanquiazul.