El Jerez Industrial quiere aferrarse a la categoría ante La Palma

El Jerez Industrial recibe este domingo a las 11:00 horas en el Estadio Pedro Garrido a La Palma en un choque trascendental para los del tándem José Manuel Cadenas-Miguel Mateos. Todo lo que no sea ganar al conjunto condal significaría prácticamente decir adiós a la División de Honor.

El club industrialista afronta el encuentro contra los onubenses con 36 puntos y a 7 de la permanencia que marca el Egabrense a falta de cuatro jornadas para el final de Liga. Las dos derrotas consecutivas contra el Torreblanca y el Viso han impedido a los jerezanos acercarse a la zona de salvación, cada vez quedan menos puntos en juego y la distancia con la permanencia se mantiene en esos 7 puntos.

José Manuel Cadenas, uno de los técnicos del Jerez Industrial, ni siquiera hace excesivas cuentas porque "hay que ganar a La Palma y si lo logramos pensar en el Algabeño, no sirve de nada hacer cuentas si no ganamos este domingo", apunta. "El partido contra el Torreblanca –añade– nos hizo mucho daño porque tras ganar al Ayamonte era el momento de acercarnos, pero a pesar de los méritos que hizo el equipo no pudimos sumar".

No obstante, mientras hay vida hay esperanza y Cadenas se muestra seguro de que "si le ganamos a La Palma estoy convencido de que el equipo va a pelear hasta el final. Lo tenemos que ganar todo o casi todo, pero el equipo me transmite buenas sensaciones".

El míster blanquiazul confía en que cambie un poco la suerte. "En El Viso nos anularon un gol en el minuto 3, yo no vi fuera de juego de Sarmi... No estamos teniendo suerte. Se nos lesionó pronto Juanan, que tiene un esguince de grado dos en el tobillo y no lo recuperamos". Sí puede contar con Manu León, "que ha hecho un esfuerzo muy grande para poder estar".

Del rival, apunta que "es el equipo que mejor fútbol hace en la categoría. Tiene un equipazo con Tete, Pavón, Almagro, han fichado a Álvaro Fernández... Con el anterior técnico ya hacían un gran fútbol, pero no ganaban y ahora con Cachana siguen jugando muy bien y tienen resultados. En sus dos últimos partidos le ha hecho cinco goles al Algabeño y seis a la Lebrijana".

En efecto, los onubenses han levantado el vuelo en las últimas jornadas, sumando 9 puntos de 12 posibles y se han situado a mitad de tabla con 48 puntos, cinco por encima del descenso, teniendo la permanencia casi atada.