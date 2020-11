El Jerez Industrial retoma la competición un mes después

Más de un mes después, el Jerez Industrial retoma este domingo la competición para jugar en Chipiona (Gutiérrez Amérigo, 12:00 horas) el segundo partido de la temporada, correspondiente a la sexta jornada en el Subgrupo 2 de la Primera Andaluza.

Juanjo Durán no podrá contar para este encuentro con Luis Castillo y Maikel, que decidieron no seguir en la entidad por motivos laborales, y tampoco con los sancionados Yuni y Nico Carrasco, mientras que Kevin es duda debido a la lesión muscular que sufrió a finales de la atípica pretemporada.

El nivel físico del equipo es una completa incógnita. Si ya llegaba con pocos entrenamientos acumulados en las piernas al primer partido contra el Algaida, el confinamiento posterior debido a los tres casos positivos por COVID-19 que hubo en la plantilla ha provocado que hasta esta misma semana no se hayan incorporado todos los jugadores, teniendo en cuenta que se han ido aplazando los partidos comprendidos entre la segunda y la quinta jornada.

Juanjo Durán, técnico industrialista, tiene claro que "después de todo lo que nos ha pasado, no vamos a llegar bien porque ha pasado un mes y entre medias hemos tenido otro parón. Así es complicado mantener a un equipo en forma, es lo que hay, las circunstancias son así y este año creo que quizá no gane el mejor sino el que se vea menos perjudicado".

"Este año más que nunca todos los jugadores van a ser importantes"

El Jerez Industrial visitará además a un Chipiona con urgencias, ya que ha perdido los tres partidos que ha disputado, el último cayendo goleado 5-0 en Trebujena: "Este año es muy difícil valorar, no sabemos en qué circunstancias están, si les ha faltado o no gente. Además, como no podemos desplazarnos no hay referencias ni manera de analizar a los rivales, vamos casi a ciegas y así también es complicado preparar un partido".

Los aplazamientos de varios partidos han provocado que en la clasificación aparezcan equipos con cinco partidos jugados, otros con cuatro, tres... hasta uno, por lo que es "ahora mismo irreal, es una anécdota. Lo que sí está claro es que tenemos que sumar para estar entre los cinco primeros al final de esta primera fase".

Contra el Chipiona, el Jerez Industrial afrontará el primero de los siete partidos en los próximos 35 días, a una media de un partido cada cinco días. Además, el club, tras las salidas de Luis Castillo y Maikel, está buscando reforzar las posiciones de central y mediocentro. A este respecto, Juanjo Durán apunta que "este año, todos los jugadores van a ser más que nunca importantes por el hecho de que con las condiciones que tenemos no sabemos con quiénes vamos a poder contar cada fin de semana".