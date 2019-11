El Jerez Industrial visita al Tesorillo sin confianzas

Mantener el ritmo y la velocidad de crucero es el objetivo del Jerez Industrial, líder de la Primera Andaluza, en su visita a un Tesorillo penúltimo pero del que no se fían los blanquiazules. El equipo de Juanjo Durán encara la jornada con cuatro puntos de ventaja sobre el segundo y seis sobre el quinto, y cumplido ya el primer tercio de la competición, el cuadro industrialista no quiere levantar el pie del acelerador para aumentar su ventaja al frente de la clasificación.

Intratable en casa, donde ha ganado los seis partidos disputados, el Jerez Industrial trata de acercarse a esas estadísticas en sus salidas y lo cierto es que el bagaje a domicilio es notable: en cinco partidos, dos victorias, dos empates y una sola derrota, en el primer desplazamiento del curso.

Así, el reto es sumar esta tarde la quinta salida sin conocer la derrota y encadenar el segundo triunfo consecutivo fuera tras el 0-3 en Ubrique. Y en principio el envite parecía de lo más propicio al tratarse de la visita al penúltimo clasificado pero en el Jerez Industrial no se fían ya que en el Tesorillo ha habido relevo en el banquillo saldado con triunfo en Barbate (0-2) en la anterior jornada.

Así, Juanjo Durán, técnico blanquiazul, recela del penúltimo porque "no sabemos qué equipo nos vamos a encontrar ya que han cambiado de entrenador y en el último partido consiguieron una importante victoria en Barbate que seguro que le da mucha moral para esta semana. Ahora mismo el Tesorillo es una incógnita porque no sabemos si sigue con la misma metodología que llevaba antes o han cambiado cosas. Al ser un nuevo entrenador no sabes muy bien qué nos vamos a encontrar". En efecto, Norberto Alonso presentó su dimisión tras la derrota ante el San Bernardo y en la pasada jornada dirigió al equipo Rafa Jurado.

Y además en el Municipal de La Era: "Vuelven a su campo después de varios partidos sin poder jugar allí por la resiembra. Es un campo de césped natural y debido a la lluvia de estos días no sabemos en qué estado nos vamos a encontrar el terreno de juego".

Independientemente del banquillo y el césped, Juanjo señala que el Tesorillo "tiene futbolistas importantes, este verano se reforzó para estar en un puesto tranquilo en la clasificación y la verdad es que no han empezado como ellos hubieran querido porque ocupa han puesto descenso. Aún así tiene futbolistas importantes como Sergio Lata, segundo en el pichichi de la categoría".

Y a todo esto se unen las ausencias en el Industrial; a las ya sabidas se unen las de Juanma Carrasco, al que se le volvió a salir el hombro en el entrenamiento del jueves, y Velázquez, baja de última hora que ha obligado a Juanjo a incluir en la lista a Jesús Barrera, que ha estado enfermo: "Seguimos con bastantes problemas, como está siendo casi todo el año en el apartado de lesiones pero tenemos una plantilla amplía de 25 jugadores. Hay varios jugadores con los que por unas circunstancias o por otras no podemos contar pero el que está saliendo lo está haciendo bien. Confiamos plenamente en ellos, sabemos que nos vamos encontrar un partido complicado donde si no somos intensos y estamos concentrados lo vamos a pasar mal; si no le damos al rival la importancia que tiene va a ser difícil que nos traigamos algo positivo para Jerez".

El estreno de Félix, recién repescado de El Torno, es la principal novedad en la convocatoria del Jerez Industrial. Juanjo Durán, entrenador blanquiazul, tiene las bajas de Mere, Alberto del Río, Alberto Gil, Juanma Carrasco y Velázquez por lesión y las ausencias de Raúl y Agu por temas laborales.

Así, con siete bajas, la convocatoria la forman los 18 restantes futbolistas: los porteros Álex García y Pablo Abuín; los defensas Álex Rodríguez, David, Maikel, Quintero, Joselito Zambrano y Güiza; los centrocampistas Pulido, Yuni, Dani Castro, Caballero, Kevin y Roque; y los delanteros Félix, Jesús Barrera, Juan Rosillo y Lechu.