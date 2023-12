Jerez se queda sin Gala del Deporte en 2023

Jerez no va a tener Gala del Deporte este año 2023 al que le queda sólo unos días de vida. Después de cinco ediciones -en 2020 no se celebró por la pandemia mundial del COVID-19-, la ceremonia en la que se premiaban a los mejores deportistas y entidades de la ciudad entra en un período de 'stand by'.

El gobierno municipal de Mamen Sánchez puso en marcha esta iniciativa en 2017 y tuvo su continuidad hasta la última celebrada en noviembre de 2022. Con el cambio en el bastón de mando de la ciudad, la Gala del Deporte se pierde al menos en este 2023, aunque no hay que descartar que se retome dándole una vuelta al concepto.

La I Gala del Deporte de Jerez se celebró en noviembre de 2017. La primera fecha se tuvo que aplazar porque unas lluvias torrenciales afectaron a diversas zonas del Teatro Villamarta, escenario que acogió las tres primeras ediciones.

Con un carácter abierto en cuestión de candidaturas, aunque con algunos requisitos poco elásticos como por ejemplo la necesidad de estar empadronado en la ciudad, la jugadora de rugby internacional Laura Delgado 'Bimba' fue elegida por el jurado mejor deportista de aquel año. Otros galardonados fueron Carlota García como deportista promesa; la atleta Mónica Ortiz por su Trayectoria Deportiva; Juan García por su Gestión Deportiva al frente del Juventud Jerez Industrial; Francisco Zuasti, premio a sus Valores Humanos; y Clínica Beiman por su apoyo al Deporte.

La gimnasta del Club de Gimnasia Rítmica Jerez Marina García García fue elegida mejor deportista en la II Gala del Deporte, igualmente celebrada en el Villamarta. La padelista Magdalena Pérez, el piloto Amador Jaén, el Club Ciclista Mountain Bike Jerez, Humberto David Otero y DKV Seguros fueron también premiados en las distintas modalidades.

En 2019, el premio a mejor deportista del año se lo llevó el seleccionador nacional de baloncesto en silla Abraham Carrión. La atleta Marta Moreno (Deportista Promesa); Chema Rodríguez (Trayectoria Deportiva); el Colegio Marianistas (Gestión Deportiva); la Escuela de Atletismo Adaptado del Maratón Jerez (Valores Humanos); y el periodista Rubén Guerrero (Apoyo al Deporte) también fueron galardonados en la última cita con el Villamarta como escenario.

La Atalaya

Los Museos de la Atalaya acogieron las dos últimas galas del deporte de Jerez en 2021 y 2022. En la primera tras la pandemia, el velocista jerezano Mario Mena se ha llevaba llevado el galardón de Mejor Deportista del Año 2021. Hugo Franco (Deportista Promesa); la Escuela de Tenis del Club Nazaret (Trayectoria Deportiva); José Puyol (Gestión Deportiva; el equipo de baloncesto de discapacidad intelectual del Unión Baloncesto Jerez (Valores Humanos); y el CTM Jerez (Apoyo al Deporte) también se alzaron en sus respectivas categorías.

Finalmente, en 2022, el premio a la mejor deportista fue para la campeona del mundo sub-17 de fútbol Marina Rivas; el Xerez CD, en el 75 aniversario de su fundación, obtuvo el premio a la Trayectoria Deportiva; la atleta Paula Pozo el de Deportista Promesa; y se completó el sextete de galardonados con el premio Valores Humanos a Aitor Palomeque, el de Apoyo al Deporte para Unión Rugby Jerez y el de Gestión Deportiva para el UB Jerez.

El jockey Antonio Gallardo, el jinete olímpico Claudio Castilla o el técnico Antonio Vadillo, campeón de Europa y de la Copa Intercontinental con el Palma Futsal, son sólo algunos de los nombres que nunca han estado entre los candidatos a ser premiados en la Gala del Deporte