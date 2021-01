El Jerez Industrial no pudo ganar en casa del Recreativo Portuense, colista de la categoría, pero sumó un punto y se mantiene como el único invicto del grupo cuando ya se han disputado once jornadas.

Los de Juanjo Durán vieron en El Puerto cortada la racha de siete victorias consecutivas y el punto, a priori, supo a poco aunque con el paso de las jornadas se puede ver como un paso más hacia el objetivo.

El técnico no acabó contento con el resultado, cree que a su equipo le faltó tranquilidad en los últimos metros y, sobre todo, terminó muy enfadado con la actuación de Muñoz Orihuela, un árbitro que expulsó al entrenador y a Rubén Olid y que estuvo “por debajo del nivel de la competición”.

El preparador blanquiazul señalaba tras el encuentro que “teníamos claro que la racha algún día se iba a acabar. Creo que nos ha faltado un poco de tranquilidad en la toma de decisiones en tres cuartos de campo. Es un punto fuera de casa que hay que tratar de hacerlo bueno ganando los tres del domingo contra el Trebujena. Seguimos sumando, que es lo importante”.

Según el míster industrialista, “hemos generado ocasiones de gol, ellos nos han hecho los dos goles y no recuerdo nada más. Nosotros sí es verdad que hemos querido llegar demasiado pronto a la portería”.

Y a renglón seguido, comentó la labor del árbitro: “Todavía no sé por qué me ha expulsado. Lo que hemos vivido arbitralmente no está a la altura de la competición. Creo que nos ha podido pitar alrededor de quince fueras de juego, algunos serán, pero es imposible que todos los sean. Y después se inventa la tarjeta roja de Olid, porque me coge a mí al lado después de mi expulsión. Ha sacado alrededor de quince tarjetas en un partido en el que no ha habido nada. Ha sido un arbitraje por debajo de la competición, no ha habido ninguna patada ni ningún mal gesto para sacar tantas tarjetas”.

Tras el empate a dos y en casa del colista, el Jerez Industrial jugó con tres defensas y puso todo el arsenal del que disponía, lo que para Juanjo significa que “fuimos a por la victoria. Veníamos a ganar y así lo hemos demostrado, con el empate nos quedamos con tres defensas y acabamos con todo lo que teníamos arriba. Hemos llegado bien, generando ocasiones, pero nos faltó tranquilidad”.

Pese al empate en casa del último clasificado, nada de dramas: “No, no. Veníamos de siete victorias, nos ha tocado empatar, pero esta racha la hubiéramos firmado a principios de temporada. Sabíamos que veníamos a un campo difícil y así ha sido”.

La alineación también causó cierta sorpresa por las ausencias de hombres como Chico Benítez o Jesús Barrera. Pero el técnico señaló que llegaban al partido con problemas físicos: “Jesús tiene el ligamento externo de la rodilla tocado y se ha visto que no estaba bien. Y Chico Benítez viene con problemas desde el partido contra la Roteña y no termina de encontrarse a gusto. Los hemos tenido que reservar porque no estaban al cien por cien y los hemos sacado cuando el equipo lo ha necesitado”.

Por último, el técnico expresaba sus dudas de que la competición siga su curso si la pandemia se mantiene descontrolada: “A nivel de contagios, sobre todo en Andalucía, estamos incluso peor que cuando nos confinaron y tenemos claro que en cualquier momento nos pueden parar la competición, es la sensación que tengo. Quedan siete partidos, todos nos estamos jugando la vida y es complicado ganar en todos sitios”.