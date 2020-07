Juanmi Carrión (Chiclana, 26/08/1997), hermano de José María Carrión 'Carri', es un lateral derecho que llega al Atlético Sanluqueño procedente del Melilla. El nuevo futbolista del Atleti llega a El Palmar dispuesto a recoger el testigo de su hermano, 'Carri', que triunfase con los colores verdiblancos: "Mi hermano me habla muy bien del Atlético Sanluqueño, mi objetivo esta temporada será ser importante y disfrutar".

-¿Cuáles son las impresiones de sus primeros días como jugador del Atleti?

-Siempre tuve una buena impresión de este club y ahora más todavía ya que está apostando por mí.

-¿Qué le ha hecho venir al Atlético Sanluqueño? ¿Su hermano ha influido?

-Yo mismo: un club donde apuestan por ti, donde la afición es brutal y a eso encima le añadimos que mi hermano me habla muy bien y que disfrutó mucho en su etapa en el Atlético Sanluqueño, solo puedo esperar cosas buenas en mi nuevo club.

-¿Cómo se define dentro el terreno de juego?

-Soy un lateral con gran golpeo de balón, rápido, al que le gusta competir y sobre todo ganar.

-¿Qué tal la temporada pasada en el Melilla?

-Fue una buena temporada a nivel personal, me sentí importante y me salieron las cosas bien, además de acabar muy bien físicamente.

-¿Conoce a Romerito y a la actual plantilla?

-No conozco a mi nuevo míster, de la plantilla sí que conozco a varios compañeros.

-Ha jugado como visitante en El Palmar. ¿Siente el futbolista rival la presión de la afición del Sanluqueño?

-He visto muchos partidos en El Palmar y he podido disfrutar de la afición. Para el equipo rival siempre es complicado jugar en Sanlúcar.

-¿Qué grupo es más complicado en Segunda B, el segundo o el cuarto?

-El grupo cuarto es el más complicado, al menos para mí.

-Va a tener como compañero a Dani Güiza...

-Le tengo mucho respeto, estoy deseando aprender de jugadores como él.

-¿Qué mensaje lanzaría a la afición del Sanluqueño?

-Sé que animarán y lucharán por nosotros, viví un ascenso muy de cerca.

-Ya pasó el confinamiento, ¿cómo lo pasó?

-En Melilla viví el confinamiento y ahora estoy en Chiclana. Ha sido angustioso, me imagino que como para todos, pero más con el plus de estar fuera de mi casa. No fue nada fácil.

-¿Qué objetivos se marca en lo personal de cara a la próxima temporada?

-Ser importante y disfrutar.