La victoria más amarga del Guadalcacín FSF

No pudo ser. El Guadalcacín FSF superó el Torreblanca Melilla por cuatro goles a tres, pero se despide de categoría nacional consumando su descenso a División de Honor Andaluza. La victoria del Martos frente al Al-Andalus (3-2) deja a las de Andrés Sánchez a 7 puntos de la permanencia a falta de dos jornadas.

El Guadalcacín FSF ha pasado en pocas temporadas de codearse con la elite del fútbol sala femenino nacional a sufrir dos descensos. La próxima temporada tocará salir desde División de Honor y pelear por el regreso a Segunda del que hasta hace pocas fechas era el mejor equipo de Andalucía.

La empresa era complicada después de una primera vuelta en la que el equipo guadalcacileño sólo sumó 7 puntos. Los refuerzos llegaron tarde y pese al buen segundo tramo liguero, la reacción no ha dado para obtener la permanencia en la categoría. Así lo explica el técnico: "La situación es difícil, hemos descendido porque lo que hicimos en la primera vuelta era muy difícil de recuperar. Sacamos 7 puntos en 15 partidos y aunque hemos ganado muchos partidos en la segunda no ha podido ser. Es una situación nueva, pero es lo que ocurre, los equipos se refuerzan cada vez más y nosotros hemos ido a menos, siempre hablamos del mismo tema pero es lo que hay, sin dinero no se hace nada".

"Hay que replantearse las cosas, competir en malas condiciones no merece la pena"

Sánchez añade: "Hay que replantearse muchas cosas porque para competir en malas condiciones no merece la pena, porque un recién ascendido se ha quedado y nosotros hemos sucumbido. ¿Por qué? porque tienen 130.000 euros de subvención. Ese se salva y nosotros, de haber jugado en Primera y ser campeón de Segunda, campeón de Andalucía y jugar la Copa de la Reina, nos vamos a la antigua Andaluza, actual División de Honor".

Por último, reflexionaba: "Lo he repetido muchas veces, los cinco últimos somos andaluces, o te pones las pilas o esto se va todo al garete porque, insisto, no se puede competir en estas condiciones. La próxima salida es a Algaida y vamos en furgoneta o en nuestros coches... esto no puede ser. En fin, se ganó al otro grandullón de la competición. Cuando ha habido mimbres se ha competido y cuando hemos jugado con niñas de Provincial en Segunda División ha pasado lo que ha pasado, que nos hemos hundido en la clasificación".