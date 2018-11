Márquez gana para sustos

La vida sería muy aburrida sin emociones fuertes. No hay que llegar al extremo, ni subir cada día a una montaña rusa con permanentes sobresaltos. Basta sólo con ver en acción a genios como Marc Márquez, para sentirse atraído por el riesgo controlado. El pentacampeón de MotoGP es uno de los pocos seres humanos que gana para sustos. En esta temporada del Mundial que finaliza hoy en Valencia, el piloto de Honda y número 1 del motociclismo acapara tanto el récord de triunfos (9), como el de caídas (22) y también el de salvadas (incontables), algo que trae de cabeza a sus rivales, pues saben que imitarle conlleva más riesgos que emociones.

En su lucha constante con las leyes de la física, Márquez no pudo evitar irse al suelo ayer en la última sesión de entrenamientos del año, dislocándose otra vez el mismo hombro izquierdo que ya le luxó sin querer el británico Redding, al felicitarle con un golpe afectuoso por el título que conquistó en Japón. Eso sí, una vez más Marc se recuperó en menos de siete minutos, volviendo a pista y logrando un meritorio quinto puesto en parrilla de salida del Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

Márquez explicaba su percance como si tal cosa: "Ha sido una caída que no me esperaba, porque no iba empujando. Enseguida he notado algo raro en el hombro, no podía moverlo y así he seguido hasta llegar al camión. Allí he notado un clac dentro. Creo que no estaba luxado sino subluxado, por lo que el doctor y el fisio me han visto perfecto. He sido yo esta vez quien me he colocado el hombro. ¿Por qué? Porque cada vez está peor y cada vez sale y entra más fácil. Es una lesión que arrastro desde Motegi y no he parado. De hecho, no quiero parar porque tenemos un test importante en Valencia y luego en Jerez. La programación es la que hay. Está claro que si me sintiese muy mal no haría test ni estaría corriendo aquí, pero me siento bien", explicaba Marc, aclarando que "a finales de diciembre me operaré", por lo que el mes y medio que precisa de recuperación serán sus únicas vacaciones.

Es evidente que Márquez convierte las grandes dificultades en retos y así ha inventado una nueva forma de ir al límite con una moto, corrigiendo sobre la marcha los errores, e intentando no acabar por los suelos. Sólo él es capaz de evitar lo que para otros son caídas seguras.

Buscando explicaciones a la portentosa genialidad del piloto de Cervera, nadie mejor que Álex Crivillé, primer español que logró un título en la cilindrada reina (1999), para aportarnos algo de luz: "Nos encontramos ante un fenómeno en todos los sentidos. Márquez ha creado un nuevo estilo de pilotar, que incluye un método para intentar salvar caídas, consistente en sacar mucho el cuerpo y apoyar al máximo posible el codo. Las motos actuales te permiten inclinar hasta 64 grados, cuando antes no podíamos ir más allá de los 57. Marc se entrena en su casa para mejorar, practicando dirt track y probando posibles salvadas, después lleva esa fórmula a los circuitos, buscando el límite de la pista, colocándose en el ‘filo de la navaja’ y, antes de que la moto se caiga, él lo intuye, se sobrepone, coloca los codos y acaba salvando la caída. He visto a pocos pilotos salvando las situaciones que ha salvado Márquez, que no han sido pocas. Es algo muy complicado de conseguir, pues estamos hablando de salvar caídas a más de 150 kilómetros por hora. Cuando sus rivales ven esas salvadas, se desmoralizan por completo. Creo que Marc es el único que, hoy por hoy, puede hacer algo semejante, tiene ese don y además lo trabaja. Eso sí, no siempre le sale bien, porque hay veces que se cae, aunque es así como se aprende. Pienso que ese estilo suyo no es por exigencia de su Honda, lo haría igual con una Yamaha o con otra marca, es su forma de pilotar, no una imposición. Márquez no sufre con ello, disfruta con lo que hace, baja de su moto encantado. Es el piloto al que veo más feliz, Marc es único".

En una reciente y muy interesante entrevista de la sagaz periodista Nadia Tronchoni para El País, el pentacampeón Mick Doohan también ha alabado sobremanera a Marc Márquez: "Me encanta cómo lleva la Honda, es fascinante verle correr. Soy un gran fan. Marc pilota mucho con la rueda delantera; por eso es capaz de salvar tantas caídas. No sé si tiene un talento especial o tiene que ver más con la confianza que tiene con la moto. Le he visto muchas veces hacer unos cuantos metros derrapando con la goma delantera y, a veces, se las apaña para levantarse. Yo, en su momento, intenté hacerlo: aguantaba la derrapada, pero nunca fui capaz de levantar la moto. Es admirable la cantidad de veces que ha sido capaz de evitar una caída. Eso demuestra con qué confianza se planta en los circuitos cada fin de semana" y añade: "Todos los pilotos, de alguna manera u otra, se creen irrompibles, pero nadie lo es. Lo que mejor sabe hacer Marc es llevar la moto al límite, pero estoy seguro de que es consciente de los peligros. A veces tienes que tirar a tope para entender dónde están los problemas de la moto, para poder mejorar. Y eso él lo hace muy bien. Por eso ha sido capaz de ganar tantas carreras este año".

Observando el estado de forma de Márquez, Doohan no ve "a nadie en el paddock capaz de retarle, de frenar su dominio en la categoría. Es difícil imaginar quién puede ser su sucesor. Marc fue rápido desde el primer momento, algo que muy pocos pilotos recién aterrizados en MotoGP son capaces de hacer. Evidentemente, esta situación podría cambiar en los próximos años, pero también podría mejorar Márquez. No me parece poco realista pensar en que pueda ganar unos cuantos títulos más en las próximas temporadas. Solo tiene 25 años. Le queda todavía una década por delante para seguir pilotando. Marc está motivado para seguir corriendo durante mucho tiempo, para seguir ganando. Solo quiere tener la mejor moto para hacerlo. Todos sabemos que podría ganar con una Ducati y una Yamaha. Lo han hecho otros antes, cómo no iba a poder hacerlo él. No necesita demostrarlo. En cambio, para él y para Honda es bueno mantener esa sintonía. Sería una locura que Honda no intentara retenerlo". Sin lugar a dudas, la opinión que tienen Doohan y Crivillé sobre Marc Márquez, también son emociones fuertes…

Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.