Mario Mena estará en el Mundial sub-20 de Cali

El atleta jerezano Mario Mena, campeón de los 200 metros en categoría sub-20 hace unos días en el Campeonato de España celebrado en Valencia, ha entrado en la lista del relevo 4x100 para representar a España en el Mundial de la categoría que se celebra del 1 al 6 de agosto en la ciudad colombiana de Cali.

Mena, de 19 años y que el año que viene ya será sub-23, ganó el pasado domingo el Campeonato de España en el 200 con una marca de 21.21, igualando su mejor registro personal que habría batido de no ser por el viento en contra de un metro por segundo. Aunque la mínima establecida por World Athletics era de 21.40, la Federación Española la bajó hasta el 20.88, tiempo que sólo pudo batir Jaime Sancho, compañero del jerezano en el madrileño Go Fit Athletic, en la semifinal del Nacional y que no participó en la final del 200 por molestias en un isquio.

Pese a quedarse fuera en su distancia, Mario Mena tenía esperanzas de formar parte del relevo 4x100, ya que el pasado mes de mayo fue uno de los integrantes del equipo español que batió el récord de España en la 17ª edición del Meeting Iberoamericano celebrado en Huelva.

La Federación Española ha confirmado este martes la lista de atletas que estarán representando a España en el Mundial sub-20 de Cali y en la que está Mario Mena junto a otros cuatro compañeros: Jaime Sancho, Jaime Mendoza, Juan Carlos Castillo y Alejandro Rueda, este último sub-18 del Bahía de Algeciras, cuarto en el Europeo sub-18 en los 100 metros hace tres semanas.

El atleta jerezano, que tiene su base de entrenamientos en Chapín, confiesa estar "emocionado" tras estar en la lista mundialista. "El año pasado ya estuve en el Europeo y ahora el Mundial es lo máximo. Si somos capaces de estar en el crono del récord de España y viendo las marcas tenemos nivel para estar en la final", comenta Mario Mena, quien asegura que ha llegado a este momento del año en un gran momento de forma: "Mi entrenador, Alberto Romero, ha planificado la temporada para llegar a tope en estas fechas".

Lo próximo para Mario Mena es estar en la concentración que va a llevar a cabo el equipo de relevos en Segovia a partir del día 22 para practicar los cambios y posteriormente poner rumbo a Cali: "Todavía no sabemos el plan de viaje, pero estoy deseando viajar ya para disfrutar de esta nueva experiencia".

El Mundial sub-20 de Cali comienza el 1 de agosto, aunque el equipo español de relevos 4x100 se estrenará el día 4 en las primeras eliminatorias, siendo las semifinales y la final un día después.