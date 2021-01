Jesús Mendoza, técnico de la UD Roteña que el jueves cayó en La Juventud 3-0 contra el Jerez Industrial, no se mordió la lengua tras el encuentro y lamentó "la poca consideración que ha tenido la Federación" con su equipo, que tiene que afrontar cuatro partidos en diez días después de 20 sin poder entrenar por los 15 casos positivos de COVID-19 entre la plantilla y el cuerpo técnico. El exentrenador industrialista elogió la actitud de sus jugadores y dijo que su equipo había sido "muy superior" en la primera parte: "Si nos vamos 1-4 al descanso no pasa nada", afirmó.

El jerezano resumió así el encuentro: "Entramos muy bien en el partido, jugando por bandas, teniendo buen manejo de balón, creando ocasiones... Creo que si nos vamos 1-4 al descanso no pasa nada. No las hemos metido y sabíamos que en el segundo tiempo íbamos a sufrir debido a que llevábamos sólo dos entrenamientos. No puedo decirles nada a mis futbolistas, al contrario, me han sorprendido porque han puesto ganas, coraje, ocasiones, pero no hemos tenido esa recompensa del gol. Hemos visto el fútbol que ha hecho mi equipo, impropio de esta categoría, tocando el balón. En el segundo tiempo, a raíz del gol, el equipo no es que baje los brazos, pero sí acusa el esfuerzo en un campo totalmente pesado. Hemos seguido intentándolo, pero a raíz del segundo gol en propia puerta se termina el partido".

Mendoza aseguró que se iba "contento por el trabajo de los jugadores y un poco decepcionado por tener que haber jugado este partido en estas condiciones, con mucha desventaja. El entrenador del Industrial se quejaba en su momento de que no estaban en las mejores condiciones, pero a ellos sí les aplazaron cuatro partidos, mientras que a nosotros nos obligan a jugar con un entrenamiento y medio y así es complicado", en alusión directa a la Federación Gaditana. "Es desvirtuar la categoría en el sentido de que somos los más perjudicados, tenemos tres partidos ahora en siete días y es una pena tener que jugar en esas circunstancias con la trayectoria que llevaba el equipo. El presidente habló con la Federación, porque el equipo no estaba en condiciones, es tirar la temporada y el esfuerzo de tanta gente. Pero orgulloso de mis jugadores y de cómo han jugado".

A juicio del técnico rojillo, la Federación "debería haber tenido un poquito de consideración con la Roteña en ese sentido, hemos estado 22 días sin entrenar y encima con el temporal y el campo blando. Estoy decepcionado y te vas jodido porque estamos haciendo un buen trabajo y a la Roteña no la han mirado igual que a otros equipos, nos han obligado a jugar un jueves después de 22 días sin entrenar y de las fiestas. Este partido no se debería haber jugado. Menos mal que no ha habido lesiones graves, pero sin tiempo para preparar el domingo a las doce hay otro partido y el jueves otro. No estamos en condiciones para jugar tres partidos seguidos".

Por último, comentaba que "hemos jugado en desventaja y aún así hasta el gol de ellos hemos sido muy superiores. Si nos hubiéramos puesto por delante a lo mejor el equipo se habría sentido más cómodo, esperando en nuestro campo y saliendo a la contra. El equipo ha apretado, ha ido arriba y hemos tenido fases de buen fútbol, al final nos han faltado fuerzas y fuelle. El resultado es excesivo".