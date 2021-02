Merecida victoria del Sanluqueño frente al Marino (2-0)

No se tenía que confiar el Sanluqueño ante el colista y no lo hizo, mostrando una muy buena imagen, de las mejores en las últimas fechas, demostrando que ha vuelto a recuperar su nivel. Saltó el Atlético Sanluqueño al césped de El Palmar con la principal novedad en el once del portero Marcos Allen tras unas molestias en la rodilla de Isma Gil. Era el debut del portero panameño que acabó dejando buenas sensaciones, resolviendo a la perfección las pocas ocasiones que creó el Marino.

Arrancó el partido el Sanluqueño con mucha intensidad y cerca estuvo de adelantarse en el marcador en el primer minuto de juego tras un buen centro de Adrián Armental. Buen inicio del equipo de Sanlúcar que llegaba al área visitante pero no conseguía ponerse arriba en el marcador. En el encuentro de Marbella se intuía, y este partido acabó por confirmarlo, que el Sanluqueño volvía a ser el que fue a principio de temporada. Eran los de Romerito los únicos que tenían las ocasiones y el premio llegó en el 36, y de nuevo el mismo protagonista que en Marbella, Kevin Bautista mandó al fondo de la red el balón tras un magnífico saque de esquina que cerca estuvo de colarse entre los tres palos, pero el sevillano fue el que se encargó de poner el 1-0 en el marcador de El Palmar, segundo gol consecutivo del sevillano que sigue siendo de los mejores de la temporada del conjunto verdiblanco.

Terminó la primera mitad 1-0, con un Sanluqueño muy superior al Marino, pocos acercamientos de los visitantes y muchos de los locales. Sin embargo, el panameño Marcos Allen tendría que hacer una doble intervención justo al filo del descanso para salvar a su equipo del empate tras un error defensivo del conjunto dirigido por Romerito.

Los segundos 45 minutos tendrían la misma tónica, el Sanluqueño dominando y teniendo ocasiones, ante un Marino que empezaba a apretar más pero sin poner en apuros al portero debutante. Volvería a llegar la alegría a la parroquia verdiblanca en el 68 de partido, Cervero ponía el 2-0 para el equipo de Sanlúcar de Barrameda tras un pase de Edu Oriol que el ovetense remató a la perfección, el marcador hacía justicia a lo que se estaba viendo en el terreno de juego.

No tendría mucha más historia el partido y el Sanluqueño volvió a sumar de tres, lo que le deja muy cerca del objetivo de quedar entre los seis primeros y con posibilidades serias de seguir mirando hacia los tres primeros puestos de la tabla, los sanluqueños son quintos empatados a puntos con el cuarto, La Balona, y a tan solo un punto del tercer clasificado, el Tamaraceite, próximo rival de los hombres de Romerito.