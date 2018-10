Mirotic: "Los Pelicans vamos a ser un problema muy grande para los rivales"

El ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic protagonizó en el Toyota Center de Houston su mejor partido inaugural de temporada desde que llegó a la NBA hace cinco años, al aportar un doble-doble, con los Pelicans de Nueva Orleans, y advirtió que su equipo será un "problema muy grande" para los rivales.

Eso fue lo que demostraron ante los Rockets de Houston, equipo que aspira a quitarle a los Warriors de Golden State la corona de campeones, y que vieron como fueron arrollados por unos Pelicans dominantes, con Mirotic de titular que aportó 30 puntos, incluidos seis triples, 10 rebotes y tres asistencias.

"Diré que he tenido un buen inicio", declaró a EFE Mirotic. "Hemos hecho un gran partido, especialmente en defensa, nuestra asignatura pendiente del año pasado".

Mirotic recordó que la pasada temporada mostraron todo el gran talento ofensivo que había dentro del equipo y que en la presente lo han incrementado.

"Ofensivamente, la pasada temporada mostramos el talento que poseíamos, que hemos incrementado con nuevos jugadores que se están adaptando muy fácil y rápido", subrayó Mirotic. "Hemos hecho un partido muy completo".

Mirotic señaló a la defensa como el factor clave que les abrió el camino del triunfo después de que el base Jrue Holiday se encargara de controlar al escolta estrella de los Rockets, James Harden.

"Holiday ha hecho un gran partido contra Harden, y el resto hemos intentado ayudar", analizó Mirotic. "Creo que la defensa nos ha llevado a ganar este partido y es un gran inicio".

El ex jugador del Real Madrid reconoció que "ganar en Houston, el primer día es algo que todos queremos, así que nada, seguimos trabajando".

De su trabajo individual, Mirotic también se sintió satisfecho. "Me siento bien, con mucha confianza", destacó Mirotic. "Hoy ha sido un partido muy bueno ofensivamente, me sentí muy cómodo tirando de tres, pero sobre todo defensivamente. Pienso que este año tengo que ser muy consistente, es uno de mis objetivos".

También lo será el mejorar en el dominio dentro de la pintura con mayor aportación en los rebotes, que fue su asignatura pendiente la pasada temporada.

"Rebotear, sé que este equipo necesita mejorar en el rebote y es algo en lo que llevo trabajando este verano, lo mismo que mi aspecto físico, así que paso a paso", asumió Mirotic su compromiso de cara a la nueva temporada. "Tenemos un juego interior impresionante, con Anthony Davis, Julius Randle y yo, así que vamos a ser un problema muy grande para los rivales".

Incluidos los Lakers de Los Ángeles, que esta temporada presentan la gran novedad de la llegada del alero estrella LeBron James a la Conferencia Oeste.

"Sin ninguna duda, con su llegada los Lakers van a ser uno de los equipos que estén en los playoffs", admitió Mirotic. "Así que viendo como ha sido el año pasado la conferencia, que hasta el último día no se sabía quien iba a estar en los playoffs entre seis equipos, pues imagínate como estará este año".

Sin embargo, Mirotic considera que la calidad y la competencia benefician a todos, especialmente a los jugadores que deben luchar al máximo en cada partido.

"Siempre es bueno que la conferencia en la que estás sea competitiva y dura, pero creo que esta ahora es impresionante", subrayó Mirotic. "Cada equipo tiene posibilidades de estar en los playoffs".

Mirotic reiteró que las grandes estrellas estaban todas en la Conferencia Oeste, incluido su ex compañero, el pívot DeMarcus, que les dio un golpe bajo al irse con los Warriors de Golden State.

"Tantas estrellas a enfrentar y y con la llegada de Cousins a Golden State también, duele no", admitió Mirotic. "Pero bueno, a nosotros, simplemente, centrarnos en nuestro trabajo y el resto creo que va a llegar".

Esa fue la filosofía que Mirotic aplicó en el duelo con los Rockets y al final de la jornada consiguió el gran objetivo de ganar, pero sobre todo sentirse a gusto consigo mismo y disfrutar en el campo.

"Quiero ante todo los triunfos de mi equipo, pero no busco ningún tipo de premio", señaló Mirotic cuando se le planteó la posibilidad que sea el Jugador de Más Progreso del Año al concluir la temporada.

"No sé, hay que ir partido a partido, como he dicho antes, es un año muy importante, acabo contrato, pero no es algo que me ponga nervioso, simplemente quiero disfrutar, porque cuando disfruto es cuando juego mejor y es lo que deseo hacer", concluyó Mirotic.