Pablo Llamas: "Siento mariposas en el estómago"

Pablo Llamas ha inscrito su nombre en el Open Castilla y León de tenis de El Espinar, uno de los torneos del circuito ATP Challenger con más solera del panorama español -este año ha cumplido su 37 edición- y en el que han ganado ilustres tenistas nacionales e internacionales. La pista del Club de Tenis Villa de El Espinar ha visto ganar al mejor deportista español de todos los tiempos, el balear Rafa Nadal, que se impuso a Tomas Zib en la final de 2003. Antes, ganaron Sergi Bruguera (2000), Radek Stepanek (1998), Del Potro (2006), Feliciano López (2009), Pablo Carreño (2013) o Paula Badosa (2017).

El último español que venció fue Nicola Kuhn (ahora con licencia alemana) en 2019. De esta forma, el jerezano Pablo Llamas es el primer español que gana en El Espinar después de tres ediciones con triunfos foráneos. El tenista formado en la escuela del Club Nazaret y con licencia del Tenis Murcia cofensó que a principios de semana "estaba con fiebre y antibióticos" y agradeció al público el apoyo que ha recibido durante el torneo: "Estoy muy contento de poder estar aquí y levantar este trofeo ante todos vosotros, me habéis ayudado y apoyado mucho durante todo el torneo, sois un público de diez".

Llamas afirmó tras el encuentro no encontrar las palabras "para describir lo que siento, estoy muy feliz. Nunca imaginé ganar mi primer torneo en superficie dura y en un sitio con tanta altura, pero me he sentido muy muy bien durante todo el torneo, he ido jugando de menos a más", dijo.

El jerezano, muy gráfico, dijo sentir "mariposas en el estómago, algo que no se puede describir" y confesó que antes del partido "me sentía algo mareado y con ganas de vomitar", aduciéndolo a que "quieras o no jugar la primera final aquí me ha sobrepasado un poquito".

Llamas cree que "poco a poco me he ido adaptando" a las exigencias del partido, "he intentado olvidarme de donde estaba, he dado lo mejor de mí y sólo pensaba ir de punto a punto" para finalmente lograr un triunfo "después de seis o siete bolas de partido. Siempre hay que estar ahí, insistir, Dios me ha ayudado y ahora quiero desfrutarlo con mi familia".

Tras agradecer la labor de los recogepelotas, el trabajo de la organización del torneo y el apoyo de la Federación Española de Tenis, Llamas tuvo palabras para sus entrenadores -presentes en la final- y para "todos aquellos, familia y amigos, que no han podido estar aquí y que han disfrutado del partido desde casa viéndolo por la pantalla, seguro que han sufrido más que yo y este torneo va para ellos, he sentido su apoyo".

Por su parte, Vivi Ruano, exjugadora profesional, y directora del Open Castilla y León, apuntaba que "ha sido una gran final entre un francés y un español y el Open Castilla y León se queda en casa". "A Pablo Llamas le deseo todo lo mejor. Es un torneo que se usa de trampolín, siempre lo hemos dicho, donde han pasado grandes figuras y ojalá veamos a Pablo en unos años en lo alto del ránking".