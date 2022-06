Paco Ávila se despide del CD Guadalcacín

Paco Ávila se ha despedido del CD Guadalcacín. El técnico sanluqueño ha decidido poner punto final a su etapa como entrenador del cuadro azulón tras no haber logrado la permanencia en División Honor.

El ya expreparador del Guada resalta que "lo hemos pasado muy mal en esta media temporada en la que hemos estado al frente del equipo y lo mejor es parar. El palo ha sido duro y no ha sido sencillo digerirlo. Aún así, la experiencia ha sido maravillosa. En el fútbol mandan los resultados y no nos han acompañado, nos han dado la espalda y el esfuerzo no se ha visto recompensado. Es cierto que los cinco puntos que nos restaron son importantes, pero no fueron el único motivo del descenso. Sin ir más lejos, el partido que empatamos el domingo fue el reflejo de todo el año. Nos igualaron en el descuento y nos marcaron los dos goles en sus dos únicos tiros a puerta".

En una carta en sus redes sociales también ha escrito: "No era fácil la empresa, pero llegamos convencidos e ilusionados de poder solventarla. Nos hemos vaciado, hemos trabajado sin descanso, viviendo una temporada llena de sinsentidos y vicisitudes. Reconforta el saber que convivíamos con un grupo de personas tremendo, constantes, trabajadores y leales".

Añade Ávila que "nos despedimos del CD Guadalcacín deseándole la mayor de las suertes porque ahora, desde otros lares, nos alegraremos de todo lo bueno que pase en esta casa".

Da las gracias, especialmente, a "los jugadores por su indudable profesionalidad y trabajo. Os merecíais mucho más, sois enormes". Igualmente, se acuerda de "Rambo y Mari, entregados al servicio del club para que todo esté dónde y cuándo debe. Trabajo invisible digno de reconocer" y "gracias Pedro, Eloy y Jesús. Gracias compañeros por seguirme a ciegas en esta aventura sin poner ni un solo pero".

Por último, no se olvidó de la fiel hinchada del Guada: "Gracias a los aficionados incondicionales, primero por abrirnos las puertas de vuestra casa y segundo por haber estado ahí siempre. Nos veremos por el Antonio Fernández Marchán".

El club ahora debe comenzar a planificar una nueva temporada de muchos cambios en Primera Andaluza, en una categoría en la que no militaba desde hace bastantes temporadas, concretamente desde la campaña 13/14 en la que dio el salto a Tercera al proclamarse campeón con 69 puntos cuando aún no existía División de Honor.