Partido de auténtico trámite para el Guadalcacín FSF en Albacete

El Guadalcacín FSF cierra la liga regular en casa del descendido Afanion Albacete este domingo a partir de las 13:30 horas en un encuentro de auténtico trámite para las de Andrés Sánchez, clasificadas para el play-off de ascenso hace un par de jornadas y que desde la jornada anterior ya saben que son segundas y que se tendrán que medir al Penya Esplugues en la primera eliminatoria.

El equipo de Andrés Sánchez madrugará para desplazarse hasta la ciudad castellano-manchega con el único objetivo de salvar este último escollo de liga regular sin sobresaltos en forma de lesiones. El técnico tiene a varias de sus jugadoras tocadas o con claros signos de fatiga después de una larga campaña que arrancó el pasado mes de septiembre. La idea es dar minutos a las menos habituales e intentar ir recuperando a las que están físicamente algo peor para afrontar bien la primera eliminatoria de ascenso a Primera División.

Enfrente estará un Afanion Albacete que sólo ha sumado 19 puntos esta temporada y que ha salido derrotado en sus últimos cuatro partidos. Las manchegas se han quedado lejísimos de pelear por la permanencia y de hecho perdieron la categoría bastantes semanas atrás.

"Partido de mero trámite porque ellos están descendidos y nosotros lo que tenemos que hacer es guardar a las jugadoras y que no fuercen. Nos han puesto el partido a la una y media de la tarde del domingo, qué disparate. En fin, es un partido que nos preocupa porque no nos jugamos nada, puede pasarles algo a las jugadoras y no ganamos nada. Es un partido intrascendente para los dos, pero hay que jugarlo", señalaba el técnico Andrés Sánchez en la previa del encuentro.