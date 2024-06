David Sánchez: "No sé cómo va a sonar, pero estoy supertranquilo"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, lamentó la derrota de su equipo en la ida de la final por el ascenso a Segunda RFEF, la primera de la temporada en Chapín en el peor momento para sufrirla, reconoció que su equipo no estuvo bien con balón y que cometió demasiados errores, aunque se ha mostrado convencido de que en Alicante sus jugadores serán capaces de darle la vuelta a la situación para lograr el salto de categoría.

-¿Qué sensaciones le deja esta primera derrota de la temporada en Chapín?

-Varias lecturas. Por una parte, no hemos estado bien, quizá el peor partido que hemos jugado en Chapín, sobre todo con balón. No habíamos perdido en casa y en el partido más importante lo perdemos. Esto es fútbol. ¿Por qué lo perdemos? Quizá hemos hecho un mal planteamiento y eso ha provocado que los jugadores no hayan estado bien con balón; una cantidad de pérdidas... muchísimas pérdidas y creo que no eran los nervios, eso es la excusa, creo que no hemos tenido el día en ese aspecto, demasiadas pérdidas de gente con muy buen pie.

-Un día duro, lógicamente porque perdemos en casa el partido más importante de la temporada pero, no sé cómo va a sonar, supertranquilo porque queda un partido de vuelta, confío muchísimo en ellos, estoy seguro de que vamos a la guerra y que vamos a sacar un buen resultado en Alicante. Ellos han hecho su partido, han tenido una, la han metido y luego a la contra más sensación que peligro y nosotros no hemos estado bien, ellos son conscientes, bastantes jugadores no han estado a su nivel. Nos ha faltado un puntito en el inicio de la contundencia con la que ellos han entrado, creo que no es un resultado justo, pero no hemos estado bien, hay que ser sinceros y honestos. Queda un partido el sábado y si empatamos la eliminatoria vamos a prórroga y hasta penaltis, así que sinceramente, no tranquilo porque me hubiera gustado sacar un resultado favorable, pero estos me han demostrado que siempre han tirado hacia adelante y tengo confianza plena en ellos. Les veo las miradas en el vestuario ahora sabiendo que no hemos estado bien y estos lo van a sacar adelante.

-Habla de mal planteamiento, pero ¿en qué sentido, futbolístico, a la hora de preparar el partido, se os ha atragantado la línea de cinco atrás del Jove?

-Creo que no hemos hecho lo que habíamos hablado en algunas circunstancias, pero no es excusa eso ni los nervios, creo que no hemos estado acertado, a lo mejor he dado órdenes con balón que no hemos estado a gusto. El primer responsable soy yo y ellos tienen que estar muy tranquilos y preparados para la última batalla de la temporada, nos jugamos todo un año en noventa y tantos minutos mínimo y tengo plena confianza en que vamos a sacarlo adelante.

-De cualquier manera, la eliminatoria está abierta.

-Sí. Aquí durante la semana nos equivocamos un poco, creíamos que íbamos a ganar fácil, pero dentro hemos mantenido los pies en el suelo. Tras el gol de ellos hemos empezado a fallar pases fáciles. Esto es fútbol, ha sido una pena porque perdemos el día más importante. Ellos han hecho su partido, lástima esos 6 minutos de descuento cuando el día del Ceuta se dieron los mismos y no se perdió tiempo... A prepararnos a partir de este lunes, va a ser un partido muy emocionante y tenemos muchas ganas de que llegue.

-Más allá plano deportivo, ¿han sabido ellos jugar mejor el partido en lo psicológico?

-Eso no implica que un pase de aquí a allí se falle, un centro al que no se va al primer palo no es cuestión de que el rival pierda tiempo, no hemos hecho las cosas bien y hemos tenido muchas pérdidas y muchos errores. No hemos estado a gusto, nos han cerrado por dentro, cuando hemos puesto centros nos ha faltado gente en el área... el gol sí nos hace daño psicológicamente, pero sin excusas. Nos vemos en Alicante, a preparar el partido del sábado, y a partir de ahí nos jugamos toda la temporada en un partido, nosotros no íbamos a subir sencillo, no es nuestro camino y muchos jugadores también lo han pasado mal en el mundo del fútbol. No ha sido un camino fácil llegar hasta aquí y el sábado tenemos la última batalla.

-Hablando de entradas, parece que no va a haber demasiadas.

-Que lo vean desde fuera, esta gente tienen un buen volumen de garganta y todo el que pueda ir y crea nos vemos en Alicante. Les doy las gracias por el recibimiento, por el ambiente del estadio, es un día duro pero la confianza hasta el final y cuando pite el árbitro el sábado lloraremos o lo celebraremos, vamos a confiar en estos jugadores, porque ahora es cuando hay que estar con ellos, lo fácil es cuando se gana, cuando se pierde es cuando hay que estar juntos. Les he visto los ojos y estoy convencido de que lo sacamos adelante.