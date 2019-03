Racing Engineering se pasa a la Nascar Whelen Euro Series

Racing Engineering afronta un nuevo reto en 2019 inscribiendo dos Ford Mustang en la Nascar Whelen Euro Series, un tipo de competición totalmente nuevo para la formación española afincada en Sanlúcar, que hasta ahora solo había participado en certámenes de monoplazas y sports.

En 2018, Racing Engineering dio el salto desde el campeonato FIA de Fórmula 2 a las European Le Mans Series y el resultado fue otro año lleno de éxitos para el equipo español, que ganó la carrera inicial de la temporada en Paul Ricard para acabar la campaña en la segunda posición del campeonato de equipos.

Las numerosas victorias en carreras y campeonatos del equipo radicado en Sanlúcar en ambos casos significan que no solo tiene la suficiente experiencia sino que siempre está entre los mejores desde el primer momento. Desde Racing Engineering no se subestima el duro trabajo necesario para estar en los puestos de cabeza en este nuevo certamen tan competido, que se disputará en siete pruebas en escenarios tan espectaculares como Valencia, Brands Hatch y Hockenheim, pero la escudería afincada en Sanlúcar confía en ser competitiva desde el inicio de la temporada.

📣 .@REOfficial enters NWES with 2 cars! 📣One of the most successful teams in Europe joins the official European NASCAR series🇬🇧🇺🇲 https://t.co/wwjZNFddnH🇫🇷 https://t.co/PSb9r1V6MU🇮🇹 https://t.co/lCVSyaa5Oo🇩🇪 https://t.co/91hZwaL0ZP#NASCAR #EuroNASCAR #PureRacing #ICYMI pic.twitter.com/BAdjkKjuFz