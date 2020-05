El CD Rota confirma a Paco Peña como entrenador para la próxima campaña

El CD Rota ha confirmado de forma oficial a Paco Peña como técnico de la primera plantilla para la próxima temporada. El jerezano aterrizó en el conjunto verderón para suplir a Romerito, que dio el salto a Segunda B para dirigir al Atlético Sanluqueño justo la semana en la que se paró la Liga por el coronavirus. No pudo estrenarse por la suspensión de la competición y ahora tendrá la oportunidad de regresar a los banquillos, su gran pasión.

La entidad roteña ha explicado en un comunicado que "una vez se ha dado por concluida la temporada de forma oficial por parte de la Real Federación Española de Fútbol el CD Rota se ha puesto manos a la obra de cara a la configuración del equipo de la temporada 20/21. La planificación deportiva comienza por el entrenador y desde el club se quiere confirmar que la apuesta por Paco Peña sigue intacta y que será el jerezano quien dirija a nuestro primer equipo en la nueva temporada. En los próximos días se llevará a cabo la firma oficial una vez las fases de desescalada nos permitan este tipo de reuniones".

Paco Peña no ha entrenado este curso, tras salir del Sevilla la campaña anterior. No tuvo suerte en Tercera con el Sevilla C pero sí en todos los escalafones inferiores de la entidad hispalense. El expreparador del Xerez B, entre otros equipos, fue escalando desde el cadete hasta el tercer filial por su gran trabajo.