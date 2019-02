El Sanluqueño, obligado a ganar en casa de la Balona

El Atlético Sanluqueño afronta una complicada salida provincial a casa de la Balompédica Linense, un rival que ha perdido comba con los puestos altos en las últimas semanas pero que se mantiene en una posición muy cómoda, diez puntos por encima del descenso y a ocho de la cuarta plaza.

Para los verdiblancos, el choque se presenta como una nueva final de las 13 que aún restan hasta final de campaña y los puntos se antojan necesarios para escapar de la zona caliente de la clasificación. Y es que los de Abel Gómez inician la jornada en puestos de descenso pero empatados a puntos -27- con Villanovense (14º), Sevilla Atlético (15º) y Don Benito (16º), teniendo a tiro incluso la 12ª posición que ocupa el Talavera con 30 puntos. Precisamente ante los toledanos, el Sanluqueño consiguió reencontrarse con el triunfo en El Palmar hace siete días, una victoria que sin duda ha significado un aldabonazo para los intereses de los manzanilleros.

El técnico sevillano recupera para el choque contra la Balona a Pelón, que se perdió el partido de la pasada semana frente al Talavera por sanción federativa. El central no tiene segura su vuelta al once inicial y podría tener que esperar de inicio en el banquillo tras el buen partido que cuajaron José Romero y Sergio Ceballos en el centro de la zaga. Por contra, Abel no podrá contar con Nando Quesada, que se lesionó el pasado domingo cuando el partido no había alcanzado la media hora de juego. En cuanto al once inicial, el técnico sevillano podría dar continuidad al equipo que venció hace una semana al Talavera con la excepción de Quesada, pudiendo entrar Peli en su lugar.

"Estar ahora en descenso no es significativo porque lo importante es estar fuera en la última jornada"

El preparador del Atlético Sanluqueño, que esta semana ha cumplido 37 años, analiza así a la Balompédica Linense: "La Balona es un equipo muy difícil, con mucha experiencia en Segunda B, con jugadores que saben manejar perfectamente las situaciones de juego. Nuestra intención es hacerles un partido muy serio, y para eso tendremos que estar muy concentrados durante los 90 minutos". También, "jugar con descaro, con actitud y de tú a tú ante cualquier rival, fuera o en El Palmar, es lo que te hará estar más cerca de sacar los tres puntos contra cualquier equipo".

Gómez lleva en el cargo apenas un mes, en el que el Sanluqueño ha logrado dos victorias ante El Ejido y Talavera y otras tantas derrotas frente a San Fernando y Marbella. El técnico está satisfecho con su equipo: "Estoy contento con el trabajo y la actitud de los jugadores y por cómo estamos compitiendo en todos los partidos. Hay que seguir sumando puntos para seguir en la pelea".

La pelea por evitar el descenso está que arde. Cuatro equipos tienen 27 puntos y además otros tantos no se pueden descuidar lo más mínimo. "Hay muchos equipos metidos, mucha igualdad, varios estamos con 27 puntos y el objetivo es seguir en la pelea. Estar ahora en descenso no es significativo porque lo importante es estar fuera en la última jornada, hay que seguir trabajando, con la misma ilusión y afrontar los partidos con las máximas garantías para poder sacarlos adelante".

Alineaciones probables

Balona: Javi Montoya, Expósito, Sergio Rodríguez, Carrasco, Pierre, Gato, Ismael Chico, Sana, Abel Moreno, David Moreno y Gastón.

Sanluqueño: Javi Jiménez, Javi Gallardo, Álex Cruz, José Romero, Peli, Alberto García, Dani del Moral, Misffut, Edu Oriol, Güiza y David Toro.

Árbitro: Collado López.

Campo: Municipal (12:00).