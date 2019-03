El Sanluqueño sólo suma un punto ante el Recreativo Granada, un rival directo (1-1)

El Atlético Sanluqueño y el Recreativo Granada han empatado a uno, un resultado que le vale más al filial granadino que a un equipo verdiblanco que sigue en puestos de descenso aunque sube un puesto y empata con el Villanovense, que jugaría la promoción de descenso. La salvación sigue a un punto.

Fue un partido en el que el Atlético Sanluqueño tuvo más ocasiones para llevarse los tres puntos, pero perdonó en exceso y acabó sumando un punto contra un rival directo que encadena 11 jornadas seguidas sin ganar. Los primeros minutos de partido estuvieron marcados por el tanteo entre ambos conjuntos. Ninguno de los dos tenía el control claro del balón y no podían llegar con claridad al área contraria. Así que los primeros compases de juego estuvieron marcados por la escasez de ocasiones, aunque los locales lo intentaron a base de saques de esquina. La primera ocasión clara llegó en el minuto 11 y fue para los locales. Misfutt la cogió en la frontal del área y disparó de manera contundente en un disparo que rechazó Esteve para evitar el primer tanto de los locales. Esto espoleó al conjunto local que, tres minutos después, lo volvió a intentar. Esta vez, Edu Oriol, en una gran acción individiual, disparó colocado y otra vez Esteve evitó el gol. En el rechace, Dani Güiza estuvo a punto de enviar el balón al fondo de la red.

Justo antes de que se cumpliera la media hora de partido, el Recreativo Granada se ponía por delante e su primer acercamiento. Rubén Sánchez realizó una buena acción individual por la banda hasta llegar a la línea de fondo y el centro lo remataba Ontiveros, que no perdonó.

Se ponían de cara las cosas para el Recreativo y pudo ser mayor la alegría cuando Rubén Sánchez estuvo a punto de hacer el segundo dos minutos después del primer tanto, pero su disparo desde la frontal no encontró la red. La ilusión para el Recrativo Granada duró muy poco, porque cinco minutos después llegó la réplica de un Atlético Sanluqueño que logró la igualada en el minuto 33. Dani del Moral cogió el balón en la banda y conectó un buen centro que fue golpeado por un Edu Oriol, que no perdonó y puso el empate en el marcador.

El Atlético Sanluqueño quiso más y estuvo a punto de anotar el segundo. Primero por parte de Dani del Moral, pero su disparo no encontró puerta; y posteriormente Güiza intentó un gol olímpico, pero Esteve estuvo muy seguro bajo palos y rechazó el disparo.

Tras la reanudación, el Atlético Sanluqueño siguió llevando el peso del partido. Nando Quesada lo intentó desde el centro del campo en un disparo que sorprendió a todo el mundo, pero el balón se marchó muy cerca de la madera.

Se acercaba el tramo final y el Atlético Sanluqueño adelantó líneas para intentar el gol de la victoria. Los locales fueron capaces de encerrar al Recreativo en su área, pero no fue suficiente para anotar el gol de la victoria y finalmente ambos conjuntos se repartieron los puntos.