El Sanluqueño hace historia y sube a la Primera División RFEF (2-3)

La segunda parte arrancó con el Algeciras buscando el segundo para meterse en el partido y el Sanluqueño buscando una contra para terminar de sentenciar el choque. Insistía el Algeciras y tuvo premio en el 62'. Edu Ubis volvía a anotar tras un fallo de la defensa sanluqueña para ponerle más emoción al encuentro. A pesar de tener ahora una ventaja de un solo gol, los de Romerito se sentían cómodo defendiendo, y además el Tamaraceite caía frente a las Palmas Atlético, por lo que de empatar el Algeciras también habría estado clasificado el Sanluqueño.

Otro revés recibiría el Algeciras en el 40. Fallo del meta local que dejó a Armental solo delante de la meta visitante sin portero para que marcase a placer: 0-3 en 40 minutos. Ni en los mejores sueños se esperaba el Atleti este resultado, además los resultados de los rivales acompañaban a que el equipo tuviera pie y medio en la nueva categoría. Sin embargo, llegaría Edu Ubis en el 45 para ponerle emoción al partido. Final de la primera parte con 1-3 en el marcador y el Sanluqueño que no quería que la ventaja se le escapase.

A pesar de que era el equipo local el que tenía el balón, el primero sería para el Atleti. Arasa, tras una buena contra del Sanluqueño, transformaba en gol la más clara para el conjunto visitante . Eso fue en el 30 de la primera parte, y un minuto más tarde llegaría otra alegría al equipo que vestía de negro en la mañana del domingo, penalti claro sobre Marcos Torres que se encargó de transformar Edu Oriol para poner el 0-2 en el marcador solo dos minutos después de que llegara el primero.

El partido histórico para el Sanluqueño comenzó con el Algeciras teniendo el balón pero en zona donde no hacía ningún tipo de daño al conjunto de Romerito, disparos lejanos que no inquietaban al panameño Marcos Allen .

Ficha Técnica

Algeciras: Vallejo, Almenara, Serrano, Robin, Espejo (Canillas 45'), Llinares (Leiva 90'), Barrera, Iván Turrillo, Corbalan, Álvaro Romero (Yelko 66') y Edu Ubis.

Sanluqueño: Marcos Allen, Edu Oriol, Álex Cruz, Javi Barrio, Juanmi Carrión, Kevin Bautista, Marc Caballé (Theo 55'), Arasa (Juanjo Gracia 86'), Armental (Geijo 78'), Marcos Torres (Facu Ballardo 55') y Cervero (Rueda 78')

Goles: 0-1 (30') Arasa. 0-2 (32') Edu Oriol. 0-3 (40') Armental. 1-3 (45') Edu Ubis. 2-3 (62') Edu Ubis.

Árbitro: Peña Varela, Juan (andaluz). Mostró amarilla a Marc Caballé y Marcos Allen.

Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras, 800 espectadores.