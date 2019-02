El Sanluqueño no puede con el San Fernando (1-2)

El San Fernando se llevó el gato al agua en un choque apasionante por la alternancia de ocasiones, por un ritmo de juego muy alto, con momentos de intensidad dada la rivalidad provincial pero con buen ambiente entre dos aficiones que compartieron El Palmar. La afluencia de público visitante fue en parte determinante para llevar en volandas a los suyos ante un rival que apretó en los minutos finales. Con este resultado, el San Fernando de José Pérez Herrera, exentrenador del Atleti, se mantiene en los puestos de play-off, mientras que el Sanluqueño vuelve a las posiciones que conducen a la Tercera División.

El San Fernando comenzó el partido buscando la portería contraria, y así la primera ocasión de gol fue para los isleños en el minuto 7. Era Carril el que lanzaba una falta desde la izquierda, el balón bota en el área y no llega a Pedro Ríos de milagro. Esta combinación se daba precisamente entre dos jugadores que pertenecieron en el pasado al Sanluqueño. Cinco minutos después llegó la primera acción del Sanluqueño. Mawi realizaba una gran acción individual, regateando a todo rival que se le pusiera por delante, pero pareció llegar cansado a portería tras tremenda carrera y su tiro fue con más ganas que fuerza, y no supuso ningún problema para Gálvez.

El Sanluqueño, en estos minutos, dispuso de sus mejores argumentos ofensivos a la contra. Se produce otra oportunidad en el minuto 24, toda vez que Güiza lanzaba una falta y Mawi, sorprendentemente dada su escasa altura, remató de cabeza para que el portero rival se tuviera que emplear al máximo. Dos minutos después fue el visitante Javi Gómez el que disparaba con potencia, pero el balón no coge el camino a la portería y se pierde por la línea de fondo. En la siguiente acción llegó el único gol del primer tiempo, cuando Pau Franch centró el balón al área pequeña, le cayó el balón a Gabi Ramos, quien la cede a Carri para que marque a placer. Una asistencia más de Gabi Ramos, que la puso rasa desde la derecha para que Carri la empujara en el segundo palo.

Tras este gol el Sanluqueño se quedó bastante tocado, como demostró una acción absurda que casi le cuesta el 0-2. Corría el minuto 35 cuando Javi Jiménez despejó el balón en el área pequeña, a Pau Franch le da el balón en la espalda y casi marca sin querer.

Se sentían a gusto los visitantes con el aire a su favor, y jugaron sus mejores minutos hasta ese momento. Moviendo el balón a placer y disponiendo de algún que otro acercamiento peligroso. Cuando el Sanluqueño estaba más pendiente de no recibir el segundo tanto y esperando a que llegara el descanso para así reajustar su juego, sin embargo dispuso de una excelente ocasión para empatar en el minuto 42. Un centro de Dani del Moral que no llegaba a enganchar Mawi en el área cuando llegaba desde atrás.

Así se llegó al descanso, con un San Fernando que daba por bueno el gol de renta, y un Atlético Sanluqueño al que le dio la sensación de haber desaprovechado alguna buena ocasión para no haberse ido al descanso perdiendo.

El San Fernando saltó al terreno de juego en la reanudación con ganas de demostrar su superioridad en la tabla clasificatoria, sin intención de cederle opciones a un rival que iba a salir a por todas. A los cinco minutos de la reanudación lanzó Manu Ramírez al lateral de la red. Sin embargo, como espoleado por esta acción de peligro local, a partir de entonces los locales empezaron a apretar, pero el San Fernando no perdía de vista la portería rival. Los visitantes estaban haciendo muy bien su labor, como al final se demostraría en el marcador final.

Eso sí, antes se pudo ver el empate, en el minuto 60. El portero del San Fernando sale a despejar el balón, David Toro mete la pierna, se lleva el balón y se queda solo ante la portería y no perdona marcando a placer. Pero la alegría no duró demasiado para la afición local. Tan solo cinco minutos después llegó el definitivo gol, el de la pillería de Pablo Sánchez, que en un barullo en medio del área metió la pierna para marcar. Fue una jugada muy discutida por los aficionados locales, que reclamaron una falta, pero el colegiado no vio nada.

Para buscar el empate de nuevo, el conjunto local se apoyó en el dominio de Dani Güiza a balón parado, una de las cualidades que en otras ocasiones ha dado buenos resultados, pero que en esta ocasión no fue así. La mejor ocasión para el Atlético Sanluqueño llegó en el minuto 80, cuando intervienen varios jugadores dentro del área y se reclama una posible mano del San Fernando, pero el colegiado tampoco señaló nada en esta ocasión. En ese momento se produjo una pequeña trifulca, por una posible agresión de David Toro sobre Ocaña, pero no pasó a mayores. Espoleado en parte por esta acción, el Sanluqueño apretó en los minutos finales pero con más corazón que cabeza. Al final, los tres puntos volaron de El Palmar.