El Sanluqueño quiere seguir la racha en El Palmar

Dos puntos por encima de la promoción de permanencia y con tres de ventaja sobre el descenso, el Atlético Sanluqueño recibe esta tarde al Jumilla, rival directo y equipo que le precede en la tabla, con la intención de sumar una nueva victoria que le acerque a la salvación.

Después de cuatro jornadas sin perder -tres empates y el triunfo ante el Cartagena-, el Atleti apela a la magia de El Palmar para un partido que se presume duro y en el que un triunfo serviría para encarar las siete últimas jornadas en buena disposición para lograr el objetivo de la permanencia.

Abel Gómez, entrenador del Sanluqueño, explica que el punto logrado en la visita al UCAM Murcia hay que hacerlo bueno en El Palmar: "Fue un punto muy valioso ante un gran equipo, es un punto que hay que hacerlo bueno esta semana aquí. Tenemos un partido muy importante contra un rival que tenemos a tres puntos y así lo tenemos que plantear. Como vengo diciendo, todos los partidos hay que afrontarlos ya con la misma intensidad, con la misma ilusión, con las mismas ganas, intentando hacer las cosas bien y a partir de ahí a ver si somos capaces de conseguir los tres puntos".

Al adelantar el partido al sábado "hemos tenido un día menos para poder trabajar pero la gente está llegando bien, hemos recuperado a jugadores que la semana pasada no pudieron jugar de titulares por diferentes problemas como David o Güiza. Intentamos tener el mayor número de gente disponible para poder competir bien".

Del Jumilla, el preparador verdiblanco explica que es "un equipo serio, que nos pondrá las cosas difíciles. Tiene buenos jugadores, muchos extranjeros que individualmente son buenos. Vendrá a intentar ponernos las cosas difíciles, tenemos que estar muy metidos y hacer un partido muy serio para que no nos sorprendan y para intentar conseguir la victoria".

El entrenador del Atleti no esconde que le gustaría que El Palmar tuviera un ambiente como contra el Cartagena: "Sí, necesitamos el máximo apoyo de nuestra afición porque como he comentado otras veces, nos dan ese oxígeno, ese plus de energía en los momentos difíciles durante el partido y ojalá podamos ver un gran ambiente y que disfruten de su equipo, que el equipo lo está dando todo. Ojalá pueda haber esa simbiosis entre equipo y afición de las buenas tardes de El Palmar".

El técnico del Jumilla destaca a Toro, Quesada y Güiza El Jumilla, que ayer entrenó en la Ciudad Deportiva del Cádiz CF, está entrenado por el portugués Leonel Pontes, que asegura que el equipo vinícola "está deseando que llegue el partido" y se mostró contento por haber podido contar con todos los futbolistas esta semana. Pontes señaló que el FC Jumilla viaja "con la idea de ganar, demostrar coraje. Hay que defender bien, presionar y atacar" y cree que una de las claves estará en "controlar a jugadores como Toro, Quesada y Güiza, sobre todo cuando hay pérdidas de balón, ya que son futbolistas rápidos y tienen gol". En cuanto a su equipo, Pontes reconoció que "tenemos dificultades para hacer gol y eso nos pasa factura ya que el oponente nos llega una o dos veces y marca. El ejemplo es el partido ante el Sevilla Atlético". Por ello espera estar más acertados ante la meta rival y así "ganar tranquilidad en la fase defensiva".

La pelea por la permanencia está en su punto álgido pero Abel Gómez asegura que "intento mirar lo mínimo posible el resto de partidos, me gusta centrarme en mi partido, en ganar el sábado y a partir de ahí, después ya miraremos los resultados del domingo. Pero a priori no me gusta mirar el resto de partido porque si tú no haces tu trabajo, no te sirve de nada".

El Sanluqueño recupera al capitán José, ausente la pasada jornada por sanción, y es baja Javi Gallardo, que estará en el dique seco un mes, para un choque también estará en juego el golaveraje, con derrota de los verdiblancos (2-1) en la primera vuelta.

En el vestuario de La Lety hay optimismo por los últimos resultados y Alberto García, uno de los futbolistas clave en el centro del campo, comenta que "ya nos tocaba empezar a sacar buenos resultados, el equipo está trabajando bien desde que llegó Abel pero las cosas al principio no nos estaban saliendo, nos empataban o perdíamos en los últimos minutos y ahora parece que la suerte está un poquito más de nuestro lado y con el trabajo que estamos haciendo nos está valiendo para sacar tres o un punto, como esta semana".

Eso sí, el centrocampista verdiblanco tiene claro que contra el Jumilla "va a ser un partido totalmente diferente a lo que venimos viendo estas dos semanas, tanto Cartagena como UCAM son equipos que quieren el balón la mayor parte del partido y creo que el Jumilla no va a venir a eso y además juega fuera de casa, ya sabemos que cuando se juega fuera de casa los equipos tienden más a tirarse atrás. Va a ser un partido muy disputado porque los dos equipos nos estamos jugando mucho".

Por eso, al futbolista cordobés le agradaría ver El Palmar como contra el Cartagena: "La verdad es que aquí en todos los partidos el campo presenta muy buena entrada, pero contra el Cartagena fue una fiesta. Creo que la afición se va a volcar con nosotros en este último tramo de la temporada porque sabe que nos hace falta. El punto de UCAM y la victoria de Cartagena nos han reforzado la moral para estos partidos".