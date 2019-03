La Sierra de San Cristóbal, punto final del Circuito Apertura de Cádiz de BTT Rally

La Sierra de San Cristóbal es el escenario elegido para el desenlace del Circuito Apertura de Cádiz de BTT Rally. Después de las cuatro pruebas disputadas entre los meses de enero y febrero, este provincial alcanzará la meta el 17 de marzo en El Puerto de Santa María con la organización del CD Innova Bike.

La cantera de la Sierra de San Cristóbal, una zona muy conocida por los bikers gaditanos ubicada entre los términos municipales de Jerez y El Puerto, acogerá esta cita que arrancará a las 10:00 horas con la entrada en juego de los participantes de escuelas. Para ellos, se trazarán dos circuitos, uno para promesas y principiantes de 900 metros y otro para alevines e infantiles de dos kilómetros. Además, habrá un divertida gymkhana para los ciclistas de la categoría promesa nacidos desde 2013 en adelante.

Los participantes de las categorías comprendidas entre cadete y máster 60 deberán hacer frente a un trazado de 5,61 kilómetros y de 95 metros de nivel positivo acumalado por vuelta.

Las inscripciones se deberán realizar en la web de la Federación Andaluza antes del 14 de marzo. El precio para los adultos (a partir de cadete) es de 5 euros para federados y de 15 para los no federados. Los jóvenes de escuelas (promesa, principiante, alevín e infantil) pagarán 2 euros federados y 7 no federados. Se ofertan 400 dorsales, por lo que si el mismo día de la prueba aún no se ha alcanzado ese límite, se permitirá realizar inscripciones en horario de recogida de dorsales, de 8:30 a 9:30 horas, abonando un plus de 3 euros sobre el precio establecido.